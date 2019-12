Vanessa Incontrada/ Lotta contro haters e bullismo (20 anni che siamo italiani)

Vanessa Incontrada sarà tra i protagonisti di 20 anni che siamo italiani stasera, 6 dicembre 2019, in onda su Rai 1. La conduttrice scende in campo con il pugno di ferro contro gli haters e richiede che vengano fatte subito delle leggi contro il bullismo online. La showgirl sa bene quanto le critiche possano diventare pesanti, soprattutto per le accuse che negli ultimi anni le sono state dirette per via del suo peso, trasformato in seguito alla nascita del figlio Isal. Quelle forme lievitate hanno dato infatti modo agli haters di farsi sentire e di additarla come brutta e grassa, finendo solo per farla soffrire. “Mi hanno criticato per il mio peso. Ora non me ne curo più. Ai ragazzi dico: non tutti hanno la fortuna di essere belli, ma bisogna accettarsi per quello che si è, senza timori e senza paure”, dice a Quotidiano Nazionale. La conduttrice ha scelto di ignorare ogni cattiveria gratuita nei suoi confronti, anche se è sicura che non basti. “Ci sono persone, anche tra i giornalisti, che nascono per criticare il mondo”, ha sottolineato, “Il fenomeno è esploso coi social perché si tratta di una comunicazione istantanea. I social sono un mezzo che va controllato. Io sarei molto più fiscale su alcune cose, perché dando l’opportunità a tutti di parlare si possono provocare danni anche gravi”. La Incontrada vorrebbe insomma che ci fosse un controllo sui social, anche se è felice di aver notato un grande cambiamento nel mondo della moda per quanto riguarda le modelle curvy. Tanti stilisti infatti stanno valorizzando la donna in quanto tale e non in base alle misure, preferendo trasmettere un modello di normalità piuttosto che un ideale.

Vanessa Incontrada, 20 anni che siamo italiani: di nuovo nel mirino delle critiche

Finire nel mirino delle critiche non è di certo una novità per Vanessa Incontrada, soprattutto se si pensa a quanto accaduto di recente. In seguito al suo debutto a 20 anni che siamo italiani al fianco di Gigi D’Alessio, dove la vedremo anche oggi, venerdì 6 dicembre 2019, gli haters si sono di nuovo accaniti sulla showgirl nata a Barcellona. C’è chi la adora e si augura di vederla per esempio a Sanremo 2020 con Amadeus e c’è invece chi non esita a farle notare i kg di troppo. Vanessa però ha smesso da qualche tempo di dare peso alle cattiverie, preferendo concentrarsi sul suo lavoro e su altri progetti collaterali. Uno degli ultimi è Di cosa siamo capaci, la canzone realizzata con il cantautore Niccolò Agliardi e in uscita nei prossimi giorni. “Questa ragazza straordinaria che possa accanto a me è una di quelle anime che mi fanno sentire sempre protetto e rispettato”, scrive l’artista sui social, “abbiamo deciso di cantare insieme. Un po’ strano, sì? Ci sentirete (e ci vedrete) raccontare la felicità di uno e dell’altra“.

Il post di Nicolò Agliardi





© RIPRODUZIONE RISERVATA