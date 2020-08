Vanessa Incontrada: “Mio figlio Isal è il mio principe”/ “Ogni volta che arriva…”

Vanessa Incontrada, in occasione del dodicesimo compleanno del figlio Isal, ha condiviso non solo una foto con lui, ma anche un messaggio con cui ha svelato il soprannome del suo bambino. Isal, per l’attrice spagnola, è il “suo piccolo principe”. Un soprannome che la Incontrada ha deciso di fare suo ricordando il primo libro che ha scritto al suo bambino. “Il primo libro che ti ho letto era il piccolo principe. Tu potevi sentire solo la mia voce, eri così piccolo che non potrai ricordarlo ma tu sei mi pequeño principe”, racconta la Incontrada. Innamorata di suo figlio, la Incontrada regala ai suoi followers anche una descrizione di Isal che è “un bambino con la curiosità di chi vuole scoprire il mondo, con la voglia costante di voler apprendere ma sopratutto di dare un amore immenso a chiunque ti è vicino”.

VANESSA INCONTRADA, LA SCELTA DI VITA PER AMORE DEL FIGLIO ISAL

Per amore del figlio Isal, come racconta il settimanale Di Più Tv, Vanessa Incontrada ha scelto di vivere a Follinica per lasciare il bambino nell’ambiente in cui è cresciuta. L’attrice spagnola racconta così fare la proprie scelte professionali in base alle esigenze di suo figlio. “Prima di diventare mamma pensi solo a te stessa, dopo pensi solo a lui. E’ un cambio di prospettiva totale. Ogni volta che arriva una nuova proposta per prima cosa chiedo: a che distanza da casa giriamo? Per quanto tempo?”, ha raccontato l’attrice spagnola che con le fiction continua ad essere la regina degli ascolti. La Incontrada continua a dividersi tra l’attività di attrice e conduttrice e a settembre tornerà a condurre con Carlo Conti i “Seat Music Awards” in programma all’Arena di Verona il 2 e il 5 settembre.



