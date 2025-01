Certi amori fanno dei giri immensi per poi tornare dove si è stati bene per anni. La storia d’amore tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini dura da più di vent’anni e hanno anche avuto un figlio, Isal, che amano più di ogni cosa al mondo. Come tutte le coppie hanno vissuto un periodo di crisi che li ha costretti ad allontanarsi. Soltanto di recente, però, la conduttrice e l’imprenditore hanno deciso di ricucire il rapporto e di lasciarsi andare al proverbiale ritorno di fiamma che ha nuovamente incendiato le loro vite in un falò d’amore.

Vanessa Incontrada, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha confessato di essere ritornata insieme al padre di suo figlio. Dopo aver solcato le acque mosse di un mare agitato, ecco che finalmente è tornato il sereno nella loro vita, infatti ha dichiarato che ora “il mare è molto calmo”. I fan della conduttrice, quindi, possono tirare un grande sospiro di sollievo e festeggiare come si deve il loro ricongiungimento.

Vanessa Incontrada e la relazione con Rossano Laurini: “Stare insieme è un lavoro”

Dice bene Vanessa Incontrada: “Stare insieme è un lavoro”. Perché con l’avanzare dell’età si sentono arrivare delle esigenze nuove, altre voglie e soprattutto altri impegni. L’amore prima ancora che complicità è un gioco dove bisogna saper cedere al compromesso. Spesso le coppie perdono la bussola e si ritrovano in un territorio che mai avrebbero voglia di affrontare da soli. Nonostante la separazione, però, Vanessa e Rossano si sono ritrovati e ora si amano più di prima.

La conduttrice di Zelig insieme a Claudio Bisio – vittima di body shaming in passato – si è lasciata andare a una confessione sulla sua vita privata in un’intervista al Corriere della Sera dicendo che tra lei e Rossano Laurini c’è stato un po’ di mare mosso, ma che ora le cose vanno molto meglio. Ha detto chiaramente di star vivendo una situazione sentimentale stabile. Vivono a Follonica, fuori dalle grandi città, dove ci si può immergere nella tranquillità e nella riflessione, lontani dallo stress del lavoro e dalle incombenze quotidiane. La conduttrice ha detto chiaramente che vivere in provincia la fa sentire come nella proverbiale bolla di vetro.

