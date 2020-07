Vanessa Incontrada piange, monologo Body Shaming/ “Mio marito mi ha detto di sorridere per i miei difetti”

Un discorso che arriva dritto al cuore e che dovrebbe spingere tutti ad essere un po’ più gentili e garbati. Si vuole criticare, lo si può fare anche nell’intimità delle proprie case e non è detto che lo si debba fare inveendo contro qualcuno, Vanessa Incontrada ne è certa e questa sera a 20 anni che siamo italiani, occuperà il palco proprio per lanciare un messaggio contro il body shaming e chi tutti i giorni offendo quello o quell’altro personaggio o semplicemente un compagno di scuola o un conoscente. La violenza non è solo quando si usano le mani contro qualcuno, ma è ancora il modo con cui si inveisce contro una persona, social compresi. Quello di Vanessa Incontrada è un accorato appello, sentito con ogni cellula di un corpo che lei definisce “con pregi e difetti” ma convinta di una cosa: “La perfezione non esiste”.

VANESSA INCONTRADA, IL DISCORSO CONTRO IL BODY SHAMING

Vanessa Incontrada lancia un appello contro il body shaming, lei che lo ha vissuto sulla pelle, lei che c’è stata male per mesi e mesi mentre il suo corpo cambiava per via della gravidanza e la gente continuava ad offenderla evidenziando le sue forme diverse da quelle di un tempo: “Mio marito mi ha detto di sorridere per i miei difetti. Ed è vero. Si è preso il pacchetto intero, pregi e difetti e io con lui. Se potessi parlare alla Vanessa di 20 anni fa, le direi questo”. L’appello poi la commuove fino alla lacrime quando confida alle telecamere di essere pronta a sorridere delle critiche adesso ma di non averlo fatto all’inizio: “A volte le critiche feriscono, partono da un cellulare e arrivano dritte allo stomaco. La perfezione non esiste, conta solo ciò che pensi di te stessa quando ti guardi allo specchio. io sono moto orgogliosa di quello che vedo. Voglio bene alla persona che vedo. L’importante è circondarsi di persone che ci vogliono bene”. Quale sarà la reazione del pubblico questa sera?

Ecco il video del momento:





