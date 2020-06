Vanessa Incontrada/ “Vittima di body shaming ma..” (20 anni che siamo italiani)

Vanessa Incontrada è uno dei volti noti della tv e non potrebbe essere altrimenti alla luce della sua bravura e della sua professionalità. E’ lei il volto delle fiction Rai e anche di alcuni show del prime time come quello di questa sera che la vedrà, in replica, in 20 anni che siamo italiani. Fin qui tutto noto se non fosse che spesso, il dietro le quinte per lei è stato molto doloroso per via di una serie di attacchi gratuiti subiti dagli hater sui social, il cosiddetto body shaming. Soprattutto dopo al gravidanza, la fisicità di Vanessa Incontrada è molto cambiata dai suoi esordi in tv ma questo non è stato di certo un ostacolo per la sua carriera, anzi. Rimane il fatto che sui social l’attrice è stata presa di mira e spesso offesa tanto che lei stessa si è difesa rispondendo a tono sui social e sui giornali. Quel momento difficile è finito e non perché Vanessa si è lasciata condizionare ma solo perché alla fine anche gli hater più scemi seppelliscono l’ascia di guerra. (Hedda Hopper)

Una serata indimenticabile post Covid

Vanessa Incontrada torna in tv con le repliche di “20 anni che siamo italiani“, lo show di successo co-condotto con Gigi D’Alessio riproposto da sabato 20 giugno 2020 in prima serata su Rai1. Nonostante l’emergenza sanitaria da Coronavirus, la presenza dell’Incontrada in video non è mai mancata. In questo periodo, infatti, la conduttrice e attrice è tornata anche con il programma cult “Zelig Covid Edition” con l’amico di sempre Claudio Bisio. Un evento particolare ideato ed organizzato per raccogliere fondi a favore dei lavoratori del mondo dello spettacolo tra i più colpiti per via della diffusione del virus Covid-19. “È stata una serata che non ci dimenticheremo mai – ha scritto la Incontrada sui social – ne io, ne Claudio, ne tutti i comici che sono stati con noi. Ci siamo ricordati quello che abbiamo condiviso per tanti anni insieme e forse anche la paura e le emozioni di quei momenti indimenticabili fatti di improvvisazione. Invece ieri tutti noi abbiamo scoperto che nè il tempo e nè la lontananza a rotto ciò che è sempre stata la nostra forza: l’amore”. L’attrice ha poi voluto ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questa serata speciale: “grazie a tutti i comici, grazie a tutti coloro che erano ieri sera dietro le quinte a far si che questo evento si potesse realizzare, grazie al pubblico che ci ha seguito e che si è commosso nel rivederci insieme. Grazie al mio Claudio, siamo stati e saremo sempre una sola cosa. Ti voglio bene. Un besito a tutti”.

Vanessa Incontrada, l’attrice si divide tra film e serie tv

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio sono state indubbiamente una delle coppie più amate del piccolo schermo, L’attrice e conduttrice, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, non nasconde di essere molto legata all’attore e comico: “è un amico. In questo mondo ci conosciamo tutti, ma gli amici si contano sulle dita di una mano e Claudio è uno di questi. È sempre stato presente nella mia vita, come lo sono io nella sua”. Dopo il grandissimo successo di Zelig i due hanno preso strade separate, anche se la Incontrada non nasconde che questo ritorno con Zelig Covid Edition chissà che non possa essere l’inizio di una nuova collaborazione. Intanto l’attrice è entusiasta per la messa in onda delle repliche della fiction campione di ascolti “Non dirlo al mio capo”: “mi fa piacere perché è una serie che ho amato molto, anche più di altre cose che ho fatto, e il ruolo di Lisa per me è davvero speciale”. Tra i ricordi più belli legati alla fiction c’è sicuramente l’amicizia nata con Lino Guanciale: “un collega che mi porto nel cuore: con lui è nato un rapporto davvero particolare. Credo che l’empatia tra noi sia stata uno dei punti di forza della serie. Per me sarà un piacere lavorare con lui in altri progetti”. Oltre alla repliche, tanti sono i progetti futuri della Incontrada che si divide come sempre tra film, serie e tv: “i Music Awards, che non so quando si riusciranno a fare, lo spettacolo in teatro “Scusa sono in riunione, ti posso richiamare?”, le riprese di una serie tv per Raiuno che racconta una storia d’amore, e quelle di un film per il cinema”.



