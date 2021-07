Vanessa Incontrada, struggente addio a Libero De Rienzo/ “Non smetto di piangere”

Struggente addio di Vanessa Incontrada a Libero De Rienzo, l’attore trovato morto a soli 44 anni. Vanessa Incontrada e Libero De Rienzo avevano lavorato insieme nel 2004 sul set di ‘A/R Andata+Ritorno’. Lavorare l’uno accanto all’altra sul set aveva fatto nascere una bella amicizia tra i due attori. La notizia della morte di Libero De Rienzo ha sconvolto la Incontrada che, su Instagram, è stata tra le prime a commentare la prematura scomparsa dell’amico. Con due foto scattate qualche anno fa e che testimoniano il legame che c’era tra i due, la Incontrada si lascia andare ad uno sfogo doloroso. Con il cuore rotto dal dolore, l’attrice spagnola condividere sui social la sofferenza che sta provando in questo momento ricevendo il sostegno dei suoi fans.

Le parole di Vanessa Incontrada per Libero De Rienzo

“Solo ora leggo ciò che non avrei mai pensato di leggere… Liberoooooo io sono senza parole, senza fiato mentre mi stanno preparando sul set… le mie lacrime scendono senza riuscire a fermarsi… cosa devo dire.. niente… solo piango per te. Ti voglio bene e te ne ho sempre voluto”. Con queste parole e con alcune foto l’attrice spagnola ha salutato l’amico Libero. Anche Marco Bocci gli ha dedicato un pensiero: “Non può essere Picchio mio….. non può essere. Non può essere…. ti voglio bene. Non può essere. Ti voglio bene ca**o”. E Laura Chiatti, infine, ha scritto: “Libero sei nato.. Libero te ne sei andato … Che tu possa tornare a respirare quell’aria della quale avevi bisogno in un ‘altra dimensione. Ciao Libero”.



