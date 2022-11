 Vanessa, Pietro e Leonardo, nipoti di Enrico Montesano/ “Credo di essere un nonno curioso”

Enrico Montesano “È una cosa bella, sono nonno. Vanessa è la prima nipote”

Enrico Montesano a Ballando con le Stelle 2022 ha parlato dei rapporti con i suoi nipoti e dei motivi che l’hanno spinto a partecipare alla nuova edizione del dance show di successo di Rai1. “Era importante come si dice oggi rimettersi in gioco, ma uno che fa il suo mestiere non si rimette in gioco. Accettare la gara e il gioco, ho imparato ad essere rapido , a prendere una decisione rapidamente” – ha detto il comico ed attore che ha poi aperto il suo cuore parlando per la prima volta dei suoi nipoti. In primis ha parlato di Vanessa, la prima arrivata: “eh questa è una cosa bella, sono nonno. Li per lì ho mandato giù il rospo perchè la prima volta. Vanessa è la prima nipote, molto carina, ora comincia ad essere una adolescente. Mi diceva nonno, ma quale nonno, sono il padre di tuo padre”.

Enrico Montesano e Alessandra Tripoli, Ballando con le Stelle/ Farà innamorare ancora Selvaggia Lucarelli?

Dopo la nascita di Vanessa sono arrivati gli altri due nipoti Pietro e Leonardo che da casa fanno il tifo per lui e che gli hanno fatto una bellissima sorpresa con tanto di video messaggio.

Enrico Montesano e il rapporto speciale con i nipoti Vanessa, Pietro e Leonardo

Enrico Montesano è nonno di tre splendidi nipoti. Se Vanessa è la prima arrivata, poi ci sono due maschietti di nome Pietro e Leonardo che hanno inviato un video messaggio all’amato nonno. “Ciao nonno sei bravissimo, daje nonno. Sei bravissimo, insegnaci a ballare come te, sei tanto bravo” – hanno detto i due nipotini facendo il tifo per il comico e attore.

Selvaggia Lucarelli 'tradisce' Lorenzo Biagiarelli con Enrico Montesano/ "Mi smovi qualcosa più di lui…"

Dal canto suo Montesano ha confessato: “c’è una grande affinità e mi diverte scoprire con loro e vedere le cose con i loro occhi, per loro è tutto una scoperta. Credo di essere un nonno curioso che vuole trasmettere ai nipoti l’amore per l’arte, la bellezza, saper distinguere una cosa bella da una cosa meno bella. Mi chiamano, rispondono. Adesso mi sono abituato quando mi chiamano nonno, mi giro quando mi chiamano:”

LEGGI ANCHE:

ENRICO MONTESANO E ALESSANDRA TRIPOLI, BALLANDO CON LE STELLE/ Selvaggia lo elogia: "Potresti anche vincere"

© RIPRODUZIONE RISERVATA