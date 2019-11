Vanessa Scalera/ “Da giovane ero ingombrante, imitavo Celentano e…” (Domenica In)

Sarà l’attrice Vanessa Scalera ad aprire la nuova puntata di oggi di Domenica In, la trasmissione condotta da Mara Venier nel giorno festivo di Rai1. Grazie alla fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la Scalera è riuscita a conquistare una enorme popolarità all’età di 42 anni. Alla vigilia della messa in onda della fiction, la Scalera aveva fatto una brevissima incursione nella trasmissione di “Zia Mara”, la quale si era ampiamente complimentata con lei dandole appuntamento alle settimane successive: “Se tutto va bene ci rivediamo, torni?”, aveva domandato la conduttrice. “Molto volentieri”, aveva replicato Vanessa, che proprio questo pomeriggio si racconterà al cospetto della padrona di casa e del suo pubblico. L’attrice non mancherà di rinnovare un commento sul grande successo della serie che l’ha vista protagonistaregalandole la notorietà. L’attrice pugliese, sentimentalmente legata all’attore e regista Filippo Gili, è figlia di una coppia di infermieri di Latiano. Professionalmente è partita dalla strada provinciale pugliese prima di approdare nella fiction di Rai1. Adesso è nuovamente sul set, attualmente per la serie Sky Romulus ma è stata ingaggiata anche dai Manetti Bros per il loro Diabolik.

VANESSA SCALERA, DALLA PROVINCIA PUGLIESE ALLA RAI

Tutto è iniziato da Latiano, dove Vanessa Scalera voleva diventare attrice sin da ragazzina: “Mi piaceva mettermi in mostra, recitavo, dicevo le poesie a memoria, ero una grande imitatrice”. Tra le sue imitazioni di “successo”, quella di Adriano Celentano. “La maestra mi portava di classe in classe a far sentire agli altri bambini la mia imitazione. Ero una ragazzina ingombrante, parlavo sempre, crescendo sono diventata più timida”, ha raccontato all’Agi. Con Imma Tataranni per lei tutto è cambiato, quasi inaspettatamente: “Mi aspettavo un certo seguito, ma non prevedevo che avrebbe avuto questa portata. Uno dei fattori del successo si deve probabilmente al fatto che la mia Imma incarna una tipologia femminile finalmente diversa da quella proposta tradizionalmente nelle fiction. E’ tosta, a volte anche feroce, e si prende la responsabilità di poter essere anche sciatta, di fregarsene di come appare, la sua è una femminilità stropicciata”, commenta. Ovviamente ci si riconosce molto nel personaggio che ha interpretato. E anche lei, sotto certi aspetti, non ama essere “ridimensionata” sul posto di lavoro, come le è capitato in passato. “Hanno tentato di farmi rientrare nei canoni di bellezza femminili imposti dal mondo dello spettacolo suggerendomi di ritoccare il naso, dicevano che era troppo grosso per i primi piani. E’ storto, è vero, me lo sono rotta da ragazzina, giocando con mio fratello ma non lo correggerò mai, anche perché ho una paura terribile di finire sotto i ferri”.

