Imma Tataranni 2 ci sarà?/ Anticipazioni, Vanessa Scalera: “Se ne parla, lo spero”

Imma Tataranni ci sarà la seconda stagione?

La fiction di successo “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” a sorpresa è uno dei prodotti Rai di maggior successo degli ultimi mesi. La serie con protagonista Vanessa Scalera ha registrato dei veri e propri record di ascolto battendo la concorrenza importante di Temptation Island Vip. La prima puntata ha registrato 5.118.000 spettatori con il 23.3% di share, mentre la seconda è scesa leggermente pur registrando ascolti importanti: 4.389.000 con il 20,10% di share. Nonostante gli ascolti siano andati al ribasso nelle puntate successive, la serie ha vinto tutte le sfide dirette con la concorrenza degli altri canali riuscendo però la scorsa settimana, nella puntata di domenica 20 ottobre a registrare un risultato similare alla prima: ben 5.040.000 spettatori con il 23.3% di share. Numeri importantissimi che hanno immediatamente spinto i telespettatori a porsi la fatidica domanda: “ci sarà o meno un seguito?”. Proprio così in tanti si stanno domandando se le avventure del Sostituto Procutore avranno un seguito oppure no. A rivelare in anteprima qualche indiscrezione è stata la protagonista Vanessa Scalera.

Vanessa Scalera: “Imma Tataranni 2? Se ne parla”

A poche ore dall’ultima puntata di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” il pubblico di Raiuno vuole sapere se la fiction avrà un seguito oppure no. Una domanda lecita, visto che la fiction ha incollato milioni di telespettatori alla tv che in queste settimane si sono affezionate al personaggio del Procuratore interpretato magistralmente da Vanessa Scalera. L’attrice, in occasione di un’intervista rilasciata a Panorama, ha parlato per la prima volta della possibilità di una seconda stagione dicendo: “Se ne parla, ma non lo so. Sicuramente lo spero”. Parole che lasciano presagire un seguito, senza però confermarlo. In questi giorni a parlare anche di un possibile seguito è stato anche Massimiliano Gallo, che nella fiction presta il volto al marito di Imma.

Massimiliano Gallo: “ Imma Tataranni 2? Ci stiamo pensando”

L’attore ospite di Vieni da Me di Caterina Balivo ha risposto alla domanda della padrona di casa che ha chiesto: “State già pensando al seguito? Quando lo girerete?”. Massimiliano Gallo ha così replicato: “si, ci stiamo pensando. Quando gireremo la seconda stagione? Spero presto!”. Non solo, parlando del ruolo di Pietro De Ruggeri, il marito di Imma, l’attore ha ironizzato dicendo: “sto mettendo in difficoltà tanti mariti…”. Parlando, invece, degli ascolti record della fiction, Massimiliano Gallo ha detto: “Abbiamo fatto quasi il 30% di share, non ce lo aspettavamo. Pensavamo, si, di avere successo, ma non ci aspettavamo così tanto amore da parte del pubblico”.



