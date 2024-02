Vannacci accusato di peculato e truffa/ Indennità di servizio a familiari, auto di servizio e cene rimborsate

Il generale Roberto Vannacci è accusato di peculato e truffa dalla Procura militare. L’indagine, come riportato dal Corriere della Sera, si è chiusa con diverse contestazioni e la relazione è stata trasmessa alla magistratura, portando al procedimento in questione. Non c’entra, in questo caso, il libro “Il mondo al contrario”, che aveva causato non poche polemiche e per cui erano state avviate ulteriori verifiche, tuttora in corso. La questione stavolta riguarda i suoi comportamenti nel ruolo di rappresentante della Difesa in Russia, ricoperto dal dicembre 2020 al maggio 2022.

Nicolò Fagioli/ “Scommettevo 12 ore al giorno, mi allenavo male e mi ero isolato, poi ho chiesto aiuto”

Gli approfondimenti hanno evidenziato che il generale avrebbe percepito illegalmente delle indennità di servizio all’estero per i familiari, che vengono attribuite in base all’effettiva presenza di questi ultimi nella sede di lavoro. I soldi furono versati, ma la moglie e le figlie probabilmente non erano realmente in Russia. “È emersa una incongruenza tra la dichiarazione resa da Vannacci nel 2021 e i dati riscontrati sui passaporti diplomatici di servizio dei propri familiari (visti di ingresso e di uscita dal Paese)”, spiegano gli ispettori. Le date, in particolare, non coincidono con quelle scritte nelle richieste di rimborso. Ma non è tutto.

Medy Cartier, persecuzioni e diffamazione ai danni di un’influencer/ Braccialetto elettronico per il trapper

Vannacci accusato di peculato e truffa: l’inchiesta sui comportamenti da rappresentante della Difesa in Russia

Oltre alle indennità di servizio all’estero per i familiari, altre incongruenze che hanno portato il generale Roberto Vannacci ad essere accusato dalla Procura militare di peculato e truffa riguardano l’uso della sua auto di servizio, una Bmw. In particolare, sarebbero stati spesi 9 mila euro senza una valida giustificazione. Secondo i documenti analizzati dagli ispettori “nel luglio del 2018 lo Stato maggiore aveva autorizzato l’alienazione dell’auto entro il 31 ottobre 2018 e comunque al manifestarsi di inefficienze che potevano richiedere onerosi interventi di manutenzione”, ma il diretto interessato e il suo predecessore non avrebbero rispettato la disposizione.

Chiara Ferragni: "Descritta come una criminale, vogliono la mia disfatta"/ "Ho paura che finisca tutto..."

Infine, c’è la tematiche delle feste. Nell’elenco delle spese sostenute ce ne sono alcune relative a “eventi conviviali per la ‘Promozione del Paese Italia’ presso ristoranti di Mosca piuttosto che presso la propria abitazione”, che tuttavia non sarebbero mai avvenute. A rivelarlo è stato il colonnello Vittorio Parrella, il quale risulta nella lista dei partecipanti ma non c’è mai stato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA