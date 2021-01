Varese, 16enne presa a pugni dal fidanzato/ Picchiata e frustata con guinzaglio cane

Un ragazza di 16 anni è stata picchiata dal fidanzato lo scorso weekend nel centro di Busto Arsizio, in provincia di Varese. La minorenne è stata colpita a pugni in faccia dal fidanzato, anche lui minore. Inoltre, il ragazzo ha usato anche il guinzaglio del suo cane per aggredire la fidanzata. Stando a quanto riportato dall’Ansa, che cita quanto emerso dalle dichiarazioni rese dalla 16enne alla Polizia di Stato che ha chiamato lei stessa, non sarebbe stato il primo episodio di violenza. Pare che il ragazzo abbia colpito la ragazza con un pugno al volto dopo una lite per motivi banali. Successivamente l’ha frustata col guinzaglio del suo cane. La minorenne allora ha chiamato il 112 chiedendo aiuto, quindi è stata soccorsa dalla Polizia di Stato ed è stata portata in ospedale, ma non è in gravi condizioni. Al momento la famiglia della 16enne non ha ancora sporto denuncia, ma quella d’ufficio scatterà all’esito dei referti.

PICCHIATA DAL FIDANZATO E FRUSTATA CON GUINZAGLIO CANE

L’aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato, poco prima delle 18. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato la 16enne sotto choc, con le lacrime al volto e i segni delle percosse subite. Dopo aver raccolto la sua testimonianza, hanno cominciato a ricostruire la vicenda che, secondo quanto riportato da La Prealpina, si concluderà almeno con una denuncia per percosse. I poliziotti hanno cercato di rintracciare la madre della giovane, che vive in una situazione molto delicata, visto che fino a qualche mese fa era ospite di una comunità. Invece il fidanzato, di origine nordafricana, è un volto noto alle forze dell’ordine. Dalla prima ricostruzione, è emerso che il giovane avrebbe cominciato a picchiare la 16enne, ricoprendola anche di insulti, perché avrebbe preso l’abitudine di aggredirla non appena si oppone ad un suo ordine o semplicemente dice qualcosa che per lui è spiacevole.



