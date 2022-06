Variante Covid Portogallo, cos’è e perché preoccupa?/ Omicron 5 è più trasmissibile

Negli ultimi giorni si sta facendo un gran parlare della variante Covid diffusa in Portogallo, che sta preoccupando il mondo intero, Italia compresa. Si tratta, in realtà, dell’ennesima sottovariante Omicron, denominata BA.5 oppure Omicron 5, che risulta essere decisamente più trasmissibile rispetto alle precedenti sottovarianti emerse fino a questo istante, in quanto si sono palesate almeno due mutazioni che le consentono di legarsi alle cellule umane in maniera decisamente più efficace rispetto alle sottovarianti che sono state osservate sino a questo istante.

A dirlo è una ricerca pubblicata sul portale “BioRxiv”, condotta in Giappone e coordinata da Izumi Kimura, dell’Università di Tokyo. La sottovariante BA.5, secondo i dati più recenti dell’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria relativi all’8 maggio scorso, allora in Portogallo rappresentava il 18,47% dei casi presenti, mentre intorno al 20 maggio la circolazione della BA.5 in landa lusitana era già aumentata al 37%. Ecco perché si parla già di allarme variante Covid Portogallo a ogni latitudine e il nostro Paese, in tal senso, non fa certo eccezione.

VARIANTE COVID PORTOGALLO: LE PAROLE DEL VIROLOGO FRANCESCO BROCCOLO

Anche Francesco Broccolo, virologo dell’università “Bicocca” di Milano, si è espresso sulla variante Covid Portogallo. Lo ha fatto ai microfoni dell’agenzia di stampa nazionale ANSA, asserendo che “questo indica che è davvero prematuro affermare che il virus SARS-CoV-2 si stia indebolendo” e che sono almeno tre i motivi che permettono di mettere in relazione la presenza della BA.5 con l’aumento dei casi in Portogallo.

Il primo consiste nel fatto che “le sottovarianti BA.4 e BA.5 sono molto simili fra loro perché hanno entrambe la mutazione L452R, che da sola è in grado di far cambiare moltissimo la struttura della proteina Spike, con la quale il virus aggancia le cellule umane”. Il secondo è legato ai dati secondo cui “le due sottovarianti sfuggirebbero di più agli anticorpi, sia a quelli generati dal vaccino sia a quelli generati dalle infezioni causate da BA.1, BA.2 e BA.2.12.1”. Il terzo, infine, riguarda il fatto che la BA.5 è sinciziogena, ossia “le cellule polmonari infettate dal virus si fondono con quelle adiacenti sane non infettate”. Queste sono le principali ragioni per le quali l’allerta connessa alla variante Covid Portogallo non può essere sottovalutata in alcun modo.

