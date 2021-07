Variante Delta al 45% in Lombardia/ “Nei primi 7 gg di luglio si conferma l’aumento”

La Variante Delta sta prendendo il sopravvento nella regione Lombardia, così come si temeva, così come auspicato dagli esperti nelle ultime settimane, e così come confermato da Letizia Moratti, vicepresidente lombarda nonché assessore al welfare. Poco fa l’ex ministra ha fatto sapere, attraverso una nota, che “I primi sette giorni di luglio segnalano Alpha al 24% (142 casi) e Delta al 45% (270 casi), sebbene su un totale di sole 603 genotipizzazioni eseguite in 7 giorni”. Viene poi precisato che “Nella prima settimana di luglio si conferma in Regione Lombardia la progressione della variante Delta (indiana) che attesta lo switch in atto con la variante Alpha (inglese)”.

La Variante Delta sarà quindi a breve quella predominante, e anche se non è più aggressiva rispetto all’Alfa, risulta essere più contagiosa (stimato dagli esperti un grado di contagiosità del 60% in più), di conseguenza i contagi legati a quel ceppo si stanno moltiplicando. L’analisi, come spiega la nota, si basa sui dati consolidati all’8 luglio scorso, ed è stata realizzata dalla Direzione Generale Welfare. In totale, dall’1 gennaio, sono state eseguite 19.374 genotipizzazioni su 16.916 pazienti, e in totale la variante Delta è stata identificata su 522 persone, pare al 3% del totale dei casi da inizio anno.

VARIANTE DELTA AL 45% IN LOMBARDIA, MORATTI: “FONDAMENTALE VACCINARSI”

Un dato che però non deve illudere visto che questo tipo di variante ha iniziato a diffondersi in particolare dal mese di maggio, di conseguenza la percentuale sugli ultimi casi analizzati, come già spiegato in apertura, risulta molto più elevata.

“Questi dati – conclude ancora la Moratti – confermano la validità e l’importanza della vaccinazione che proprio oggi vede toccare in Lombardia 10 milioni di somministrazioni. La guerra però non è ancora vinta e mi appello nuovamente a tutti gli indecisi affinché procedano con fiducia ad aderire alla campagna. Mi riferisco in particolare ai giovani, e alle loro famiglie, per i quali saranno a disposizione 500mila slot speciali dal 23 agosto, prenotabili da subito attraverso i consolidati canali”.

