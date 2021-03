Variante filippina/ Allarme in Giappone: “Mutazione Covid forse più contagiosa”

Si allunga l’elenco delle mutazioni del Covid nel mondo: ora spunta la variante filippina. La notizia arriva dal Giappone: un uomo è arrivato a Tokyo dalle Filippine ed era positivo alla mutazione del nuovo coronavirus, differente dal ceppo originario. La conferma è arrivata dal ministero della Salute giapponese.

Japantimes fa sapere che la variante è diversa da quelle scoperte in Gran Bretagna, Sudafrica e Brasile e si ritiene che rappresenti una minaccia simile. La variante filippina potrebbe essere più resistente agli anticorpi neutralizzanti, compresi quelli ottenuti attraverso la vaccinazione. Sono attese conferme più importanti con studi ulteriori sulla mutazione.

VARIANTE FILIPPINA, L’ALLARME DAL GIAPPONE

Japantimes evidenzia inoltre che l’uomo, sulla sessantina, è arrivato a Tokyo totalmente asintomatico. L’istituto nazionale di malattie infettive nipponico ha chiesto ulteriori misure di controllo alle frontiere, così da frenare la diffusione del Covid e, a questo punto, anche della mutazione filippina. In base a una primissima ricostruzione degli esperti, la variante in questione sarebbe stata rintracciata per la prima volta alla fine di gennaio, nella zona centrale del Paese asiatico. Al momento sono stati confermati 34 casi positivi. Ricordiamo che al momento non sono stati rinvenuti infettati a questa variante al di fuori dell’Asia, Europa compresa.

