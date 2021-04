VARIANTE INDIANA A LATINA?/ Covid, Spallanzani: “Finora nessun caso in comunità Sikh”

Nessun caso di variante indiana è stato finora registrato a Latina. A calmare i timori di un intervento della temuta mutazione del coronavirus nello scoppio di un focolaio nella comunità Sikh i cui componenti operano nella provincia soprattutto come braccianti, sono i risultati dei tamponi fin qui eseguiti sugli indiani. Come riportato da Huffington Post, è il direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, a chiarire che i tamponi sin qui processati sono risultati “tutti negativi alla variante indiana“. Lo stesso Vaia ha aggiunto: “Stiamo continuando nella sorveglianza attiva e con gli esami dei tamponi, ma al momento zero casi variante indiana“. Nelle scorse ore l’allerta si era diffusa per i lavoratori agricoli indiani residenti nel pontino e in particolare nei borghi che circondano il capoluogo e Sabaudia, Bella Farnia e Borgo Hermada, di fatto, con circa 15mila persone censite dall’Istat, la seconda comunità Sikh più popolosa d’Italia.

Buon 1 maggio 2021, frasi d'auguri/ Da Walt Disney a Steve Jobs, citazioni storiche

VARIANTE INDIANA A LATINA?

Era stato l’assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ad annunciare ieri lo svolgimento a Latina di una “vasta indagine epidemiologica nei confronti della comunità Sikh. I test sono stati inviati all’Istituto Spallanzani per i sequenziamenti per verificare ipotesi di varianti. C’è la massima collaborazione grazie alla straordinaria opera di mediazione del Prefetto di Latina in costante collaborazione e cooperazione con la Asl e le autorità religiose“. Oltre a Francesco Vaia dello Spallanzani, a rassicurare la popolazione è stata anche la direttrice sanitaria della Asl di Latina, Silvia Cavalli: “La situazione è sotto controllo, con il Dipartimento di Prevenzione stiamo portando avanti un’attenta campagna epidemiologica, con tamponi a tutta la popolazione e quindi anche alla comunità indiana che vive nel nostro territorio, con screening ai lavoratori di sette aziende agricole, tamponi specifici ai casi positivi, isolamento e tracciamento, nonostante le difficoltà legate al problema del sovraffollamento abitativo nei centri residenziali. Il dipartimento insieme alla Prefettura sta incontrando i capi religiosi, aspetto molto importante, che consente di raggiungere una piena collaborazione con le comunità“.

LEGGI ANCHE:

Miozzo: “Scuola? In un anno si è fatto tanto”/ “Dad non poteva continuare oltre”Patrizio Faggioli, ex cavaliere di Uomini e Donne arrestato/ "Scippo ad una donna"

© RIPRODUZIONE RISERVATA