Vasco Rossi, dedica alla moglie Laura Schmidt/ “La guardo e provo senso d’amore”

Sono sposati dal 2012 ma sicuramente chi segue e ama Vasco Rossi conosce anche la sua amata moglie Laura Schmidt. Il rocker sembra sciogliersi per lei e lui non ne fa mistero né nelle interviste che spesso lo vedono protagonista e né quando arriva il momento di farle una dedica speciale come quella di oggi, in occasione del suo compleanno. Proprio il Blasco, tempo fa, parlando a Vanity Fair aveva rivelato di aver perso la testa per lei quando si è accorto che poteva guardare la tv con lei mentre prima non era riuscito mai con nessuno: “Non ci ero mai riuscito con nessuno perché non mi sentivo libero di cambiare canale quando mi pareva. Con Laura no: non mi frega niente di farlo perché so che a lei non frega niente che io lo faccia”. Questo primo segnale ha portato il Blasco a cedere all’amore ma nel corso degli anni tutto questo non è svanito, anzi.

LAURA SCHMIDT COMPIE GLI ANNI, LA DEDICA DI VASCO ROSSI

Postando una serie di foto che lo vede con la sua Laura Scmidt, Vasco Rossi ha scritto: “Oggi vado a comprare dei fiori Per la Laurina… Perché è il suo compleanno 🎂🥳”. Nel suo post riporta proprio l’intervista a Vanity Fair che si conclude: “Ancora oggi ogni volta che guardo la sua faccina provo immediatamente un gran senso d’amore”. I fan non possono che esserne felici e oggi si stringono intorno alla coppia per fare a Laura i migliori auguri. Arriverà nelle prossime ore un’altra dedica e altre foto che li ritraggono oggi insieme in questa giornata speciale? Lo scopriremo prossimamente.



