I Magnifici 7 di Vasco Rossi sono gli straordinari sette concerti tenuti dal Komandante allo stadio San Siro di Milano lo scorso giugno. Sette concerti potentissimi trasformati in un docufilm che ripercorre i più grandi successi di Vasco Rossi, il suo rapporto coi fan e l’ammirazione dei tanti colleghi che lo amano a priori. Perché uno come Vasco, quando ti entra dentro, lascia il segno e non lo dimentichi più. Quarant’anni di carriera d’altra parte sono un biglietto da visita epico, quanto il docufilm mandato in onda su Canale 5 e condotto con garbo appassionato da Claudio Amendola.

Canzoni della Scaletta Vasco Rossi I Magnifici 7: quali sono le più vendute?/ La classifica

Allora partiamo dal padrone di casa per le pagelle al docufilm di Canale 5: ci è piaciuto molto in questa vesta insolita, ha lasciato trasparire il suo entusiasmo per Vasco, ma anche la sua capacità di dialogare e di realizzare un’intervista – o meglio, un dialogo – mai banale o scontato. Voto 8.

Vasco Rossi – I Magnifici 7, le pagelle: l’ammirazione di Eros Ramazzotti e Noemi per il Blasco

Il Komandante, che ha deliziato il suo popolo con i maggiori successi di sempre – da Vita Spericolata a Basta poco, passando per Io sono ancora qua e Rewind, Occhi Blu, Sally, Se ti potessi dire, Bollicine e moltissimi altri brani – ci mette la forza e la passione di sempre, con lo stesso trasporto di sempre. Serve aggiungere altro? Ovviamente no. Voto 10.

Chi è Guido Elmi, come è morto/ Storico produttore di Vasco Rossi: il dolce ricordo del rocker

Al re e alla leggenda si consegnano altri grandi della musica italiana, come Eros Ramazzotti (voto 8) e Noemi (voto 8), due dei tanti “ospiti” che si sono intervallati nel corso del docufilm. Eros non fa mistero di essere un fan sfegatato di Vasco Rossi e definisce i suoi concerti un appuntamento imperdibile, come il Natale e il Capodanno. Anche Noemi si dichiara al Blasco e ai suoi tour, che giustamente definisce come dei “tour con la T maiuscola”. Merito di una scaletta che vive di ever-green indimenticabili. Come darle torto?