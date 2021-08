Vasco Rossi, incidente in bicicletta: spalla lussata/ Come sta? “Un male boia”

Incidente in bicicletta per Vasco Rossi che, con una foto pubblicata su Instagram, annuncia di essersi fatto male ad una spalla rimandando così l’appuntamento con i fans che, ogni giorno, a Zocca, lo aspettano per selfie e autografi. “Breaking news Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi”, scrive Vasco pubblicando una foto in cui mostra la spalla infortunata. “Mi sono lussato una spalla cadendo dalla bicicletta per fortuna niente di grave. Un male boia però“, aggiunge il rocker di Zocca. Tantissimi i commenti dei fans, ma anche di amici e colleghi come Fiorella Mannoia, Emma Marrone ed Ermal Meta. Quest’ultimo, in particolare, ha così commentato: “Se il re si è lussato la spalla, non oso immaginare il punto di strada in cui sei caduto! Sei una roccia!!!!”.



Vasco Rossi, per essere in perfetta forma in vista dei concerti che terrà nel 2022 e che gli permetteranno di riabbracciare il suo popolo, si allena quotidianamente concedendosi delle passeggiate in bicicletta. L’ultima, purtroppo, non è stata molto fortunata. Il rocker, infatti, ha avuto un incidente che gli ha provocato una lussazione alla spalla. Fortunatamente niente di grave, ma i fans dovranno munirsi di pazienza. La spalla lussata è la destra e per qualche settimana il rocker non potrà firmare autografi a tutti i fans che, ogni giorno, con pazienza, lo attendono dal suo giro in bicicletta. Il sorriso che Vasco sfoggia nella foto, però, rassicura tutti i fans che gli augurano una pronta guarigione.

