Vasco Rossi: “Non dev’essere divertente essere mio figlio”/ “Come padre sono…”

Vasco Rossi celebra la Festa del papà 2021 dedicando un pensiero ai figli Lorenzo, Davide e Luca. Tra ragazzi che hanno cambiato la vita del rocker che, nel giorno dedicato a tutti i papà, si lascia andare ad una riflessione. Il più grande rocker italiano, condividendo alcuni momenti della vita trascorsa con i figli, riflette su quanto possa essere difficile per Davide, Luca e Lorenzo essere “figli di Vasco Rossi”. “Essere figlio di Vasco Rossi non credo sia così divertente per loro. In realtà hanno un sacco di pressione addosso. Come padre non so… forse sono un po’ una frana…”, scrive Vasco che, tra le storie di Instagram, poi, definisce “Davide, Luca e Lorenzo la vera ragione per stare in questa splendida valle di lacrime”.

“Accesi la candela alla vagina della Paltrow e fu l'inferno”/ “Fiamme e cera ovunque”

VASCO ROSSI, IL DESIDERIO COME PADRE DI DAVIDE, LORENZO E LUCA

E’ un Vasco Rossi intimo e privato quello che, sui social, accanto alla foto dei suoi tre figli, svela il sogno di un padre per i suoi ragazzi. “Vorrei che i miei figli dalla mia storia imparassero prima di tutto che nella vita si può fare quello che si vuole, si possono seguire i sogni, cercare di realizzarli. Se ci credi veramente devi metterci tutto l’impegno, non puoi farlo per gioco o per divertimento, devi dedicare tutta la vita al tuo sogno… La gente va sulla luna. Tu puoi essere quello che davvero vuoi”, aggiunge il Komandante che ha poi ricevuto gli auguri del figlio Lorenzo. Tra i commenti, Lorenzo che ha reso Vasco nonno della piccola Lavinia, scrive: “Babbo, è la tua festa e fai commuovere me. Buona festa del papà a te e a tutti i papà supereroi!”. Vasco, inoltre, è anche nonno di Romeo e dei gemelli Alessandro e Leonida, figli di Davide. Per Vasco, dunque, è una Festa del papà davvero speciale.

Ciavy e Valeria Liberati, Temptation Island, si sposano/ Dal tradimento al lieto fine

LEGGI ANCHE:

Mia Martini, amori e causa morte sorella di Loredana/ La gelosia di Ivano Fossati, il mistero sulla scomparsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA