Vasco Rossi prigioniero negli Usa per il coronavirus/ “Forse parto domani ma…”

Vasco Rossi sta provando a “scappare” dagli Stati Uniti a causa dell’emergenza coronavirus. Sia chiaro, il Blasco vuole tornare in Italia dove la situazione è drammatica, ma il rocker più famoso del Belpaese preferisce rientrare nello stivale per ovvi motivi, a cominciare dalla sanità pubblica e dalle cure. Nelle scorse ore Vasco Rossi ha pubblicato una foto che lo ritrae nei pressi della famosa collina con la scritta a caratteri cubitali Hollywood: “Saluti A ..Hollywood. Last picture [ultima foto]”. Il messaggio del cantante emiliano è comunque decisamente ottimista, tenendo conto che i collegamenti aerei dagli States all’Italia non sono poi così semplici, viste le ultime direttive del presidente Donald Trump, che ha sospeso tutti i voli per l’Europa. “Sto cercando di partire prendendo un volo – ha proseguito il cantante di Zocca raccontando la sua odissea attraverso una serie di stories su Instagram – prima per la Germania e poi per l’Italia. Mi devono confermare la cosa. Se è confermato, forse riesco a partire domani…”.

VASCO ROSSI PRIGIONIERO NEGLI USA: “TRUMP HA DETTO CHE CHIUDE I CONFINI”

Vasco Rossi è da qualche settimana a questa parte oltre oceano (dove tra l’altro ha incontrato il talentuoso Ultimo), per lavorare al meglio in vista della scaletta del tour estivo, che con grande probabilità potrebbe saltare o essere posticipato vista l’emergenza di questi giorni. I concerti dovrebbero infatti scattare fra meno di tre mesi, precisamente il prossimo 10 giugno in quel di Firenze, e pensare che possa passare tutto entro 90 giorni sembra, allo stato attuale delle cose, decisamente utopistico. Vasco si è mostrato spesso e volentieri preoccupato nelle sue stories per via dell’emergenza coronavirus: “Allora ragazzi, la cosa è da fantascienza. (S)Trump questa sera ha dichiarato di chiudere completamente i confini degli Stati Uniti, a tutti i voli da tutta Europa. Quindi non potrà partire e arrivare nessun aereo dalla e per l’Europa. Pensate – ha aggiunto – che questo andrà in onda da venerdì sera. E io partirò giovedì, con l’ultimo volo che viene in Europa. È pazzesco”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA