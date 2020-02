Vauro: “Foibe trucido strumento di propaganda”/ Poi l’attacco choc a Mattarella…

Vauro nella bufera per alcune sue dichiarazioni sulle Foibe: il vignettista si è scagliato con violenza inaudita contro il Giorno del Ricordo degli italiani massacrati dai partigiani jugoslavi e dal Dipartimento per la Sicurezza del Popolo nel corso della Seconda guerra mondiale. Intervenuto ai microfoni di Adnkronos, Vauro ha tuonato: «La Giornata del Ricordo non può essere trasformata in quella della dimenticanza. Purtroppo quando la pietà umana diventa un alibi, per il modo in cui è stato istituito il Giorno del Ricordo diventa un volgare e trucido strumento di propaganda sovranista e neofascista». Nel mirino del disegnatore è poi finito nuovamente Matteo Salvini, reo di fare propaganda proprio su questo tema: «Trovo ripugnante l’uso strumentale di questa ricorrenza». Un caos scoppiato a pochi giorni dal polverone sollevato dall’Anpi, che ha parlato di «numeri gonfiati dalla Destra».

VAURO CHOC SULLE FOIBE: L’ATTACCO A SERGIO MATTARELLA

Come dicevamo, Vauro ha attaccato duramente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «Mattarella finalmente ha dichiarato che le responsabilità fasciste nella Shoah sono equiparabili a quelle naziste. Ed ha smantellato il mito degli italiani ‘brava gente’, non capisco perché sulla Giornata del Ricordo non abbia applicato lo stesso rigido criterio, parlando di ‘angheriè fasciste invece che di crimini di guerra». Dopo aver evidenziato di condividere «la pietà umana per le vittime e gli orrori», Vauro ha messo in risalto che «la giornata del Ricordo è il palcoscenico della destra sovranista», tesi sostenuta anche da Debora Serracchiani, esponente di spicco del Partito Democratico. Arrivano le prime repliche alle parole di Vauro sulle Foibe, ecco le dichiarazioni di Ignazio La Russa riportate da Il Giornale: «Se la verità è quella che raccontano lui e l’Anpi negazionista mi chiedo perché per decenni non ne hanno mai parlato e anzi hanno cercato in tutti i modi di cancellare dalla memoria nazionale foibe e dramma degli esuli».

