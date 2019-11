Vauro vs neofascista ‘Brasile’: video rissa diretta/ “Fascio di merd*, minacci..”

Oggettivamente non una bella parentesi di tv quella a cui abbiamo assistito ieri durante la puntata di “Diritto e Rovescio” condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4: il vignettista comunista Vauro contro il “borgataro” neofascista detto “er Brasile” sono venuti quasi alle mani con una rissa in diretta che sebbene sia già diventata virale non ha proprio nulla di edificante. Dopo i fatti di Verona-Brescia e le indegne parole del capo ultras neofascista contro Mario Balotelli, il discorso nella trasmissione di Mediaset si sposta sull’emergenza fascismo nelle periferie soprattutto del Lazio e della Capitale Roma: per questo è stato invitato un esponente essa vicino alle idee neofasciste che esprime subito la sua provocatoria “linea” su cosa deve avvenire e cosa non deve avvenire nel “suo” quartiere. «Nella mia borgata comando io. Se viene nella mia borgata glielo faccio vedere», spiega er Brasiliano – vero nome è Massimiliano Minnocci della borgata di Pietralata – alla giornalista Francesca Fagnani che invece si contrappone «ma in che film? Ma se a casa sua sono venuti i carabinieri un giorno sì e l’altro no».

VAURO VS “BRASILE” A DIRITTO E ROVESCIO: IL VIDEO

A questo punto il borgataro alza i toni e replica alla giornalista, «vieni nel mio quartiere e ti faccio vedere io il film, dai vieni…»: è a quel momento che il vignettista Vauro presente in studio non ne può più ed inizia a urlare “fascio, sei un fascio”, contro il “Brasiliano”. Del Debbio prova a trattenerlo ma Vauro scatta in piedi e va ad un centimetro dal naso del neofascista urlandogli fortissimo «sei un fascista di merda, se un fascio di merda! Dai fammelo vedere a me, fascio di merda, vergognati, minaccia una donna…». I microfoni vengono spenti altrimenti si sentirebbero anche altri “bon ton” dei due duellanti arrivati ad un filo dalla rissa a mani nude. Il conduttore irato per il comportamento di entrambi li ammonisce dicendo «se non la piantate vi caccio fuori tutti e due». Il video lo trovate qui sotto, l’impressione è che la tv ci abbia regalato un’altro squarcio non esattamente edificante è ormai pressoché assodato..

Tensione alle stelle in studio tra @VauroSenesi e un fascista presente in studio. Vauro a muso duro gli si pianta davanti e lo apostrofa malamente.

Ora a #DrittoeRovescio pic.twitter.com/wnBMfov3Zy — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 7, 2019





