Vecchioni: “Meloni vincerà Elezioni, ma non è credibile”/ “Preoccupato per i diritti”

Roberto Vecchioni ha le idee chiare in merito a cosa accadrà alle Elezioni Politiche 2022: “Giorgia Meloni vincerà perché è credibile per le persone, ma per me non lo è”, ha detto nel corso di una intervista a La Stampa. “Ormai l’abbiamo già digerito il risultato elettorale. Gli italiani hanno deciso che nel limbo non vogliono starci, quindi meglio l’inferno. O vanno da una parte o dall’altra senza problemi: non va bene, cambiamo”, questa la sua previsione.

Il cantante, in tal senso, si è detto realmente timoroso per ciò che potrebbe accadere dopo il 25 settembre nel caso in cui, come prevede, stravinca la destra. “È plausibile pensare ad una vittoria ampia, rischiamo anche un 70 a 30. Gli italiani hanno deciso una linea, che non so nemmeno se definire destra. Pensano che il nostro Paese possa contare di più in Europa, forse illudendosi, dato che non è che siamo sta gran forza, con tutti i debiti che abbiamo”. E aggiunge: “Mi preoccupa sia il fronte dell’economia che quello dei diritti, anche se, essendo uno da pensiero debole, propendo più per i diritti”.

Vecchioni: “Meloni vincerà Elezioni, ma non è credibile”. La critica alla società

Roberto Vecchioni, nel corso dell’intervista a La Stampa, oltre a parlare delle Elezioni Politiche 2022, si è espresso anche su quella che è la società attuale. In altri contesti aveva ammesso di non sentirsi parte di essa ed aveva invitato i giovani a reagire per cambiare la propria vita. “Non lo stanno facendo. Molti si sono adattati alle esigenze, a chinare il capo per avere magari un lavoro. Però ci sono anche quelli che ci danno dentro, che si impegnano, gli ecologisti. Diciamo che sono generalmente i giovani di sinistra, che credono che il mondo si possa ancora ribaltare”.

Una battaglia che il cantante ritiene sia giusta. “Fanno benissimo. Un’altra deve essere la cultura che è la musica di ogni nostra azione. Abbiamo vissuto anni deleteri con il berlusconismo, ma per fortuna ci sono ancora ragazzi che hanno speranze e che si battono”, ha concluso.











