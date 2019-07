Vegas Jones, chi è?/ “Puertosol rappresenta il mio stile di vita”

Vegas Jones è uno dei protagonisti della quarta puntata di “Battiti Live 2019“, l’evento musicale dell’estate organizzato da Radionorba e condotto con grandissimo successo da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri in prima serata su Italia 1. Questa settimana direttamente da Gallipoli sarà trasmessa la quarta puntata che vedrà salire sul palco anche Vegas Jones con il nuovissimo singolo “Puertosol”. Il rapper, il cui nome è ispirato al grande Quentin Tarantino, porta sul palco la sua hit dell’estate “Puertosol” che ha presentato così alla stampa: “rappresenta il mio stile di vita in questo momento. Ecco perché lo sento particolarmente nelle mie corde. Il desiderio che esprimo nel brano è quello di raggiungere (o, in alternativa, creare autonomamente) “l’isola felice” dove ci si può sentire realizzati e appagati, guardandosi indietro e accorgendosi della fatica che si è dovuta fare per ottenere ciò che si vuole”. Una canzone estiva prodotta da Boston George che segna il ritorno di Vegas a Battiti Live dopo il debutto dello scorso anno.

Vegas Jones: “passione, ambizione e fame”

“Puertosol” ha segnato il ritorno di Vegas Jones alla musica dopo la collaborazione con i One Republic. Una produzione importante che il rapper ha raccontato così durante un’intervista rilasciata a Billboard Italia: “se dovessi scegliere tre parole chiave per descrivere il singolo, opterei per passione, ambizione e fame. Sia per quello che si fa che per quello che si vuole ottenere. Il messaggio che voglio comunicare è di migliorarsi costantemente e non arrendersi mai”. Prima di “Puertosol” il rapper ha lanciato altri brani come “Trankilo” dalle sfumature terapeutiche fino a “Malibu” e “Yankee Candle”.

Vegas Jones: “Trankilo ha tirato su un ragazzo”

Trankilo è stato sicuramente un pezzo importante finora per la carriera del rapper 24 enne che durante un’intervista rilasciata al Fabrique di Milano a Noisey ha rivelato un retroscena davvero particolare. “A Monza c’è un istituto in cui si trovano tanti ragazzi in riabilitazione o anche malati di leucemia. Ho saputo che tra questi c’erano dei miei ascoltatori. Un ragazzo che era in cura da un anno ha sentito Trankilo. Io sono andato a trovarlo, poi dopo sette giorni era fuori, guarito. Quella roba lì l’ho vista con i miei occhi” ha detto Vegas Jones.





