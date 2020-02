Velia Lalli/ Una stand up comedy senza filtri (Tv Talk)

La comica e attrice Velia Lalli sarà oggi, sabato 15 febbraio 2020, ospite di eccezione di Tv Talk per portare il suo particolare stile comico sugli schermi tv degli italiani. Lo sketch della comica sarà incentrato sugli eventi televisi più importanti delle ultime settimane e tra queste non potrà non esserci il recentissimo Festival di Sanremo e, in particolare, il siparietto tra Morgan e Bugo. I riferimenti a Sanremo dopotutto sono stati accennati dalla comica anche sul suo profilo Instagram, dove si è lanciata in un ballo scatenato sulle note della nuova hit di Elettra Lamborghini con tanto di asciugamano a turbante in testa.

VELIA LALLI OSPITE A TV TALK

Velia Lalli in questi mesi è impegnata in un tour chiamato Let’s Comedy, cioè uno tra i primi road tour di stand-up comedy in Italia. La Lalli ha girato tutta l’Italia portando in ogni regione della penisola uno stile fresco e innovativo. Il suo progetto è quello però di portare avanti non una comicità qualsiasi ma la comicità del sud. Infatti, il cast d’eccezione che si esibisce con lei è fatto solo da altri comici del Meridione come lei. Il mese scorso la Lalli ha rilasciato un’intervista a M Social Magazine dove ha raccontato le radici della sua passione per la comicità e l’orgoglio di essere la prima donna in Italia ad avere portato avanti un progetto importante, fare la stand-up comedy. Ai microfoni di M Social Magazine la comica e attrice italiana afferma di aver avuto molta fortuna nella vita, quella di saper sin da subito quello che voleva fare nella vita, cioè, come dice lei, far ridere di professione.

