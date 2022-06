Velvet e Lunapop, chi sono?/ Band pop rock più famose negli anni Novanta: i brani

I Velvet e i Lunapop sono due band pop rock che hanno avuto il loro apice del successo negli anni Novanta. La loro carriera verrà celebrata nel corso della puntata di questa sera di Techetechete’, il programma Rai che va in onda subito dopo il TG1 e regala dei ricordi unici ai telespettatori. Il format all’insegna dell’amarcord recupera infatti dei filmati della televisione del passato dagli sconfinati archivi del servizio pubblico di Via Mazzini. In questa puntata ci sarà spazio proprio per questi gruppi protagonisti della musica italiana.

In molti, tra gli amanti del genere, in quel periodo li vedevano come acerrimi nemici. Gli appassionati si dividevano: chi ascoltava uno non ascoltava l’altro e viceversa. Fare una scelta, però, non è mai stato semplice. A fondarsi per primi sono stati i Velvet, nel 1998. Il nome prendeva ispirazione da quello del locale in cui il cantante e i musicisti si riunivano. I membri erano: Pier, Ale, Gianka e Poffy. Un anno dopo nacquero anche i Lunapop dalle ceneri dei Senza filtro, una band formata qualche anno prima da Cesare Cremonini, Gabriele Galassi, Alessandro De Simone, Michele Giuliani e Nicola “Ballo” Balestri.

Velvet e Lunapop, chi sono? I migliori successi

I successi realizzati dai Velvet e dai Lunapop sono tanti, soprattutto negli anni Novanta. Per quanto riguarda la band di Cesare Cremonini tra le canzoni più celebri ci sono “Qualcosa di grande”, “Un giorno migliore”, “Se ci sarai” e ovviamente la indimenticabile “Vorrei”. Per quanto riguarda invece la band di Pier, Ale, Gianka e Poffy quelle che sono divenute più famose negli anni sono “Dovevo dirti molte cose”, “Tutto da rifare”, “Funzioni primarie” e “Boy Band”.

Nonostante la fama parallela, comunque, la carriera dei due gruppi avrà negli anni un finale diverso. I Lunapop infatti hanno rotto nel 2002. Cesare Cremonini decise di proseguire da solista e tuttora ha un immenso successo. I Velvet invece in teoria sono ancora in attività, ma l’ultimo album realizzato, ovvero “Storie”, risale al 2014.

