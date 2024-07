Cesare Cremonini, chi è: gli esordi con i Lunapop e la carriera da attore/ La fidanzata Giorgia Cardinaletti

Con la musica si raccontano storie, veicolano sentimenti; c’è chi riesce meglio, chi meno, poi c’è chi non sembra capace di fallire in termini di empatia. A quest’ultima categoria appartiene senz’altro Cesare Cremonini, tra i cantautori più brillanti del panorama internazionale e capace di declinare la sua musica senza mai perdere di vista il contatto con il suo pubblico. La strada di Cesare Cremonini, prima di arrivare alla celebrità di oggi, ha vissuto diverse fasi altrettanto note.

Chi è Giorgia Cardinaletti, giornalista e compagna di Cesare Cremonini/ Carriera e curiosità

Dal ‘99 al 2002 la stella di Cesare Cremonini ha vissuto i primi bagliori con i Lunapop; band che ha sfornato hit che ancora oggi, per i più nostalgici e non solo, rappresentano vere e proprie colonne sonore generazionali. Per alcune incongruenze professionali, il cantautore decise però di intraprendere la carriera da solista arrivando ad oggi ad essere riconosciuto tra le voci più riconoscibili della musica italiana.

Chi è Cesare Cremonini, compagno di Giorgia Cardinaletti/ Gli esordi con i Lunapop e la rottura

Cesare Cremonini, la carriera ‘parallela’ da attore e la liason con la fidanzata Giorgia Cardinaletti

Come anticipato, c’è anche la recitazione tra le passioni di Cesare Cremonini; un percorso parallelo iniziato nel 2002 con il film Un amore perfetto e che nel tempo non ha mai smesso di coltivare. Non a caso, l’ultima pellicola vissuta nei panni di attore risale allo scorso 2022 con “Dante” di Pupi Avati. Con il regista potremmo parlare di vero e proprio sodalizio dato che, salvo l’esordio, tutti i film in cui ha recitato vedono appunto il suo nome alla regia.

Per quanto concerne le curiosità legate alla vita sentimentale di Cesare Cremonini è da annoverare la liaison con la fidanzata Giorgia Cardinaletti. Il cantautore e la giornalista sono però molto discreti; salvo alcune foto trapelate nel tempo e alcuni accenno tra social e simili, evitando sapientemente la sovraesposizione mediatica e le ingerenze di gossip.

Cesare Cremonini: il progetto artistico al Bologna Portici Festival 2024/ La fidanzata Giorgia Cardinaletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA