Velvet Media è fallita: 7 milioni di debito e stipendi non pagati/ L’azienda aveva abolito l’orario di lavoro

Media Production, precedentemente nota come Velvet Media Italia, è fallita. L’azienda di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, conosciuta per le politiche aziendali innovative e flessibili, come l’abolizione dell’orario di lavoro, la disponibilità di videogiochi nei momenti di pausa e la possibilità di portare in ufficio il proprio animale domestico. La Velvet Media ha però dichiarato il fallimento per bancarotta a causa di un debito di oltre 7 milioni di euro. Come spiega TgCom24, l’azienda non ha pagato gli stipendi dei dipendenti oltre che le tredicesime e le liquidazioni.

