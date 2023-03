Bufera sui social network per un video arrivato direttamente da Venezia. Sulle principali piattaforme è diventata virale una sequenza che vede un uomo salire in cima a un palazzo che si affaccia su Rio Novo, in campo San Pantalon, per poi tuffarsi nel canale. Una breve clip ma significativa, in cui si vede il “protagonista” vestito solo con un paio di boxer incurante degli avvertimenti dei passanti.

Venezia, si tuffa nel canale dal tetto di un palazzo/ Video: ira del sindaco Brugnaro

“Ma cosa fai?”, “Guarda che (l’acqua) è bassa”, è il monito delle persone presenti nelle vicinanze. Nessun ascolto da parte dell’uomo che dal cornicione del palazzo si è gettato a volo d’angelo. Un tuffo estremamente pericoloso data l’altezza. “Questo non è normale”, il commento di un passante. Un’altra donna, probabilmente abitante nel palazzo, s’è invece chiesta: “Ma da dove è passato, come ha fatto ad arrivare qui su?”.

Bufera a Venezia

Il video ha fatto il giro del web e non è passato inosservato nel mondo politico locale. Durissima la presa di posizione del sindaco Luigi Brugnaro: “A questo soggetto bisognerebbe dare un certificato di stupidità e un bel sacco di pedate. Stiamo cercando di identificarlo, per denunciarlo. Lui e il suo compare sotto che faceva il video cretino per i social”. Dello stesso tenore il commento del governatore del Veneto Luca Zaia: “Quanto accaduto stamane a Venezia è vergognoso e soprattutto è un insulto alla fragilità della città e a tutti noi veneti. Adesso basta, fatti del genere vanno puniti con fermezza. Chi vuole comportarsi in questo modo se ne vada pure altrove”. Secondo quanto ipotizzato dalla Polizia municipale, il video con il tuffo nel rio di Venezia sarebbe legato a un’iniziativa social per ottenere il maggior numero di like possibile. Sul web, infatti, sarebbe stato posto un altro video che mostra nello stesso punto una persona diversa che passa da un lato all’altro del canale. Il video è stato acquisito dai vigili urbani, sentite anche alcune persone che risiedono nella zona per tentare di ricostruire quanto accaduto.

