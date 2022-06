Vera Gemma attacca Awed “non mi manca per niente”/ Tornano i dissapori a L’isola

L’isola dei famosi 2022, Vera Gemma sbarca con Soleil Sorge in Honduras: riaffiora l’affaire Awed

Quando ormai mancano tre puntate all’epilogo de L’isola dei famosi 2022, nella diretta del gioco in onda il 6 giugno 2022 su Canale 5 sbarcano a Playa Palapa Soleil Sorge e Vera Gemma, in qualità di special guest e nel ruolo di capigruppo di due team, che dividono di fatto il gruppo dei naufraghi concorrenti. Se da una parte Soleil si dichiara una fedele sostenitrice di Nicolas Vaporidis per il forte temperamento mostrato dall’attore nel mezzo delle prove fisiche per la sopravvivenza e nella convivenza forzata in Honduras, dall’altra Vera dichiara di fare il tifo sfegatato per la nemica giurata di Nicolas, Lory Del Santo, senza nascondere di rivedere la sua verità nel bene e nel male in lei mostrata nel gioco di Canale 5, con riferimenti che rimandano all’amicizia tradita da parte di Awed nei suoi riguardi ai tempi della sua partecipazione al reality nel 2021.

L’isola dei famosi 2022: l’attrito mai sfumato con Awed

“Non la trovo una persona falsa Lory e questo lo faranno pagare a lei, così come fecero contro di me”, dichiara in particolare Vera Gemma, riaccendendo quindi non velatamente la polemica avviata contro Awed a L’isola dei famosi 2022. L’accusa di Vera destinata a Awed resta quella di aver rinnegato la loro amicizia per poter fare gruppo con il resto degli isolani e avere quindi più chance di arrivare in fondo nel gioco. “E’ un para*ulo abbastanza, per poter sopravvivere in questo reality”, sbottava Vera Gemma ai tempi de L’isola dei famosi 2021, contro l’ormai ex amico Awed. Insomma, sembra proprio che l’intento di Vera sia quello di smascherare i naufraghi che sarebbero ipocriti a suo avviso, a L’isola dei famosi 2022, come una sorta di rivalsa personale dopo l’affaire Awed -che continua ad essere oggetto di discussione tra i telespettatori de L’isola dei famosi.

