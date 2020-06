Vera Gemma, da Pechino Express alla musica trap/ “Disco in arrivo, con lei ci sarà..”

Pubblicità

La partecipazione all’ultima edizione di Pechino Express ha dato a Vera Gemma nuovo lustro. La figlia di Giuliano Gemma si è fatta conoscere dal pubblico televisivo in aspetti finora sconosciuti, mostrando soprattutto tenacia e grande sincerità. Ora però è pronta a buttarsi in un nuovo progetto. Stavolta non si parla di televisione, bensì di musica. Stando a quanto fa trapelare Alberto Dandolo sul settimanale OGGI, Vera Gemma sarebbe pronta a debuttare nel mondo della musica trap. “Durante la quarantena Vera Gemma, figlia del grande Giuliano, ha riscoperto la passione per la musica. – si legge sul noto magazine, che continua – In particolare si è dedicata per lunghe ore al genere rap e trap esprimendo tutta la sua creatività.”

Vera Gemma, disco trap in arrivo: “Con lei un nome noto del settore”

Vera Gemma è dunque pronta a farsi apprezzare dal pubblico italiano in una veste tutta nuova. L’attrice farà il suo esordio nella musica trap ma, a quanto pare, non sarà da sola. Dandolo infatti fa sapere che “Icona di alcuni giovani musicisti milanesi, la irrequieta Vera tra qualche giorno si trasferirà nel capoluogo lombardo per lavorare ad un nuovo progetto discografico: un disco di musica trap. Con lei un nome noto del settore, di chi si tratta? Ah saperlo.” Dunque rimane al momento un mistero il nome dell’artista, molto noto del settore, che la accompagnerà in questa nuova avventura. Non ci resta che attendere aggiornamenti che potrebbero arrivare presto proprio dalla diretta interessata.



