Vera Gemma/ “In America con Quentin Tarantino. Poi sono rimasta incinta e…”

Inizia una nuova avventura per Vera Gemma che, dopo aver salutato Asia Argento per colpa dell’infortunio, continua Pechino Express 2020 con Gennaro Lillio. È a lui che, durante il viaggio per arrivare alla prima destinazione di questa puntata, racconta un aneddoto del suo passato. “Io sono andata in America per conoscere Quentin Tarantino perché a mio padre ha fatto un sacco di film Western e lui è fissato con Spaghetti westerni, i western italiani.” esordisce Vera Gemma. “Allora ho buttato là che lo volevo conoscere a uno che lo conosceva e lui mi ha detto ‘Guarda Quentin non vede l’ora di conoscerti, ti invita a cena a casa sua’. A me non pareva vero.”

Vera Gemma, Tarantino e quell’amore che ha cambiato tutto

L’incontro con Quentin Tarantino c’è stato davvero e, anzi, è arrivata anche una cena tutta organizzata da lei. Vera infatti racconta: “Ho cucinato la carbonara, gli ho fatto tutta la cena italiana. Poi lui mi ha detto ‘Guarda tu puoi rimanere a dormire qua’. Così ho capito come funzionava, ho fatto un contratto e sono rimasta là.” Tuttavia la vita l’ha poi portata su una strada ben diversa da quella: “Però poi alla fine mi sono innamorata, sono rimasta incinta, non me ne fregava più niente di lavorare, stavo là per amore. Poi è finito l’amore e son tornata in Italia”, conclude.

