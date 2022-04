Vera Miales: “Sento Nicolò Scalfi tutti i giorni”/ “Mi chiama prima di dormire e…”

Vera Miales è stata grande protagonista a Pomeriggio 5 nella puntata del 6 aprile. Finita la sua avventura a La Pupa e il Secchione Show, Vera ha dovuto fare i contri con le foto del suo compagno Amedeo Goria tra le braccia di un’altra donna, con tanto di bacio. Oggi si dice provata da questo comportamento ma al suo fianco c’è tuttavia chi continua a supportarla: il suo ex secchione Nicolò Scalfi.

Che tra i due fosse nato un bel rapporto è parso chiaro dalle immagini arrivate dalla loro permanenza in villa; tuttavia, Vera fa sapere che quel rapporto continua ancora oggi con telefonate assidue. “Io e Nicolò ci sentiamo quasi tutti i giorni.”, ha rivelato la Miales a Pomeriggio 5. Spiegando che: “Fuori dal programma siamo rimasti una pupa e un secchione, e ti dirò di più: io sto imparando la mitologia greca perché mi sta continuando a insegnare le cose e mi fa molto piacere.”

La notizia dell’amicizia tra i due incuriosisce i presenti, tanto che Barbara D’Urso chiede maggiori dettagli. Vera Miales non li nega e svela: “Per adesso siamo degli amici, a me piace parlare con lui… Prima di dormire lui mi racconta, mi insegna…” Nicolò non è l’unica persona che sente: “Sento anche la mamma di Nicolò, è stata l’unica che si è fidata di suo figlio e mi ha difesa, questa cosa le fa onore, una suocera così vorrei averla!”, confessa ancora Vera in studio. A chi infine ipotizza un possibile flirt tra i due, Vera risponde: “C’è però un problema: lui ha 23 anni! Passo da un estremo all’altro!”, poi stempera, ammettendo che la sua è soltanto un’ipotesi e che non c’è davvero del tenero tra loro.

