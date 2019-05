Vercelli, prof indagato per abusi sessuali su minorenni/ La denuncia di una famiglia

Un professore di 50 anni di una scuola superiore di Vercelli, è indagato per atti sessuali su alcune giovani studentesse, tutte minorenni. Del caso se ne è occupato stamane il programma Storie Italiane di Rai Uno, che ha sentito anche la madre di una delle ragazze che frequentano la scuola in questione: «Mi ha raccontato tutto – spiega – ha convinto l’amica ad andare in caserma e a fare denuncia e da li è partito tutto, ci sono delle indagini in corso e noi genitori non possiamo parlare, mi ha raccontato che il professore si sentiva con questa ragazza per messaggi. Ci sono voci circolanti che dicono che rima aveva fatto lo stesso con altre… I professori sono stati informati dalle ragazze stesse, nessuno è intervenuto se non la ragazza che l’ha saputo. Il precedente è una costa strana, non so come sia potuto accadere, il problema è che qualcuno già sapeva ma è stato zitto…». Il precedente di cui parla la madre risale a 10 anni fa, quando lo stesso prof era stato indagato mentre insegnava in Val Sesia, poi condannato in prima grado e pena ridotta in appello.

VERCELLI, PROF INDAGATO PER ABUSI SESSUALI SU MINORENNI

In quell’occasione, ricorda Fanpage, l’uomo l’uomo era stato in seguito riabilitato e riconosciuto innocente, ricevendo quindi l’ok per tornare a lavorare. Al momento si sta cercando di capire quante potrebbero essere le eventuali vittime, e le indagini stanno cercando di capire se effettivamente ci siano stati degli abusi. Come detto in apertura, tutto è partito dalla denuncia della famiglia di una studentessa, e gli inquirenti avrebbero già ascoltato molti ragazzi, nonché i professori colleghi del presunto “abusante”. Perquisita anche l’abitazione dello stesso insegnante, che pare si fosse dato appuntamento in un bosco con una delle sue alunne, incontro poi saltato dopo che la compagna di classe della stessa ragazza l’ha convinta a non presentarsi.

