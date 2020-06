Verdetto finale/ Su Rete 4 il film con James Woods (oggi, 20 giugno 2020)

‘Verdetto finale’ sarà il film in onda su Rete 4 nel pomeriggio di sabato 20 giugno 2020 alle ore 17.00. Pellicola statunitense del 1989 diretta dal regista Joseph Ruben, può vantare un cast molto importante: tra i suoi protagonisti ci sono James Woods nella parte di Eddie Dodd, Luis Guzmán nel ruolo di Richard Ortega, Kurt Fuller nella parte di George della balistica e Robert Downey Jr. che interpreta Roger Baron. Quindi Kurtwood Smith è Robert Reynard, Tom Bower ha il ruolo di Cecil Skell, Margaret Colin interpreta Kitty Greer, Graham Beckel ha la parte di Sklaroff e Yuji Okumoto ha il ruolo di Shu Kai Kim.

Verdetto finale, la trama del film

Il protagonista di ‘Verdetto finale‘ è Eddie Dodd, un avvocato ormai disilluso dalla vita nonostante avesse iniziato a vivere la professione animato da grandi ideali. Col tempo Eddie ha perduto stimoli, diventando di fatto l’avvocato difensore ideale di criminali e trafficanti di droga. Un giorno Dodd incontra un giovane avvocato che assomiglia molto nel modo di fare alla sua versione giovanile, Roger Baron. Baron si sta occupandodel caso di Shu Kai Kim, un coreano che viene accusato di avere ucciso un detenuto e che per giunta si è sempre proclamato innocente riguardo il delitto che lo ha portato alla condanna. Inizialmente Dodd ritiene che si tratti di tempo perso, ma poi si fa convincere da Baron riguardo l’innocenza dell’imputato, puntando a far cadere le accuse per il primo reato. L’artefice della persecuzione giudiziaria nella quale è caduto Kim è in realtà Robert Reynard, procuratore di polizia che gestisce un sistema di corruzione molto ramificato. Dodd e Baron arrivano in tribunale svelando un vero e proprio labirinto di reati ed abusi, che porteranno l’innocenza di Kim ad emergere e il regno criminale di Reynard a crollare, vedendo trionfare la giustizia.

