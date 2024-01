VERGINE, OROSCOPO PAOLO FOX 2024 DA DIPIU’/ Amore, lavoro e salute: novità professionali in primavera

Oroscopo Vergine Paolo Fox 2024: liberarsi dei pesi interiori

Per i nati sotto il segno della Vergine, il passaggio tra il 2023 e il 2024 ha portato una sensazione di maggiore peso e responsabilità. Nel suo oroscopo, Paolo Fox avvisa i nati sotto questo segno di nuove sfide in arrivo. La tendenza di questo segno è trattenere le proprie preoccupazioni, ma potrebbe essere utile e opportuno mostrare maggiore apertura a chi ci è vicino. Per chi in questo momento sente un peso interiore, condividerlo con qualcuno può essere una soluzione.

L’inizio dell’anno è propizio per fare chiarezza su alcune situazioni, ma bisogna prestare attenzione ai sentimenti legati alla frustrazione, che potrebbero fare brutti scherzi. Per quanto concerne il lavoro, il riconoscimento economico rappresenta una priorità per la Vergine. Tra aprile e maggio, sono previste novità molto interessanti. Per l’amore, l’estate si prospetta propizia, ma Saturno potrebbe portare a richiedere di più dal partner, con la possibilità di prendere decisioni importanti se le aspettative non dovessero essere soddisfatte. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Vergine, oroscopo 2024 Paolo Fox: che anno sarà

Come ogni anno, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo 2024 di Paolo Fox pubblicare dal settimanale DiPiù. Per la Vergine sarà un anno interessante per i soldi soprattutto durante il primo semestre. I primi mesi del 2024 favoriranno gli impegni di lavoro e a febbraio ci sarà l’occasione di dare il via a nuovi progetti. A marzo ci sarà la sensazione di non portare più avanti percorsi protratti a lungo.

Chi sarà costretto a portare avanti un’iniziativa sentirà di non potersi fidare di tutti, ma cosa accadrà anche nella vita sentimentale della Vergine? E come sarà la salute? Andiamo a scoprire tutte le previsioni dell’oroscopo 2024 di Paolo Fox per amore, lavoro e salute.

Vergine oroscopo 2024 Paolo Fox, le previsioni per l’amore: favoriti i nuovi incontri

Febbraio sarà il mese in cui le relazioni sentimentali dei nati sotto il segno della Vergine, secondo le previsioni dell’oroscopo 2024 di Paolo Fox, saranno protette. Potrebbero esserci dei piccoli problemi, ma nulla di grave e tutto facilmente risolvibile. Ad aprile, l’amore sarà ancora favorito per la Vergine e le relazioni che nascono in questo periodo saranno molto promettenti per il futuro. Chi, durante i primi mesi dell’anno, non riuscirà a godersi la famiglia a causa degli impegni di lavoro, potrà farlo tra la fine di aprile e maggio.

Giugno sarà il mese migliore per fare nuovi incontri mentre a settembre potrebbero esserci delle polemiche. Chi può e vuole avere dei figli, potrà contare su un cielo favorevole a settembre che favorisce anche chi vuole vivere momenti d’intimità in coppia allontanandosi da tutto e tutti.

Vergine oroscopo 2024 Paolo Fox, le previsioni per lavoro, successo e fortuna: febbraio il mese migliore

Intraprendenza è la parola d’ordine per la sfera lavorativa dei nati sotto il segno della Vergine secondo le previsioni dell’oroscopo 2024 di Paolo Fox. Febbraio è il mese che permetterà anche di dare il via a nuovi progetti. E’ possibile che i più bravi possano ricevere notizie eccellenti già durante le prime due settimane del mese. Ovviamente non mancheranno difficoltà, ma il bello di questo periodo e che saranno facilmente superabili. Non tutto, però, sarà facile perché per avere gratificazioni bisognerà faticare.

Chi è coinvolto in un contenzioso legale o ha perso delle occasioni per vari motivi, avrà il suo momento di rivalsa. I giovani alle prime armi potranno contare su lavori part-time mentre i professionisti cercheranno di dosare i loro impegni. Non è escluso che qualcuno cominci ad aver voglia di trasferirsi e di cambiare totalmente vita.

Vergine oroscopo 2024 Paolo Fox, le previsioni per la salute: problemi di stomaco

Qualche problema di stomaco ad aprile per i nati sotto il segno della Vergine secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Problemi di stomaco dovuto soprattutto ad un periodo di nervosismo e stress. Coloro che hanno un fastidio, intorno al 10 luglio, potranno contattare uno specialista ed ottenere delle risposte.

Un periodo a cui fare particolarmente attenzione sarà ottobre, mese in cui bisognerà valutare attentamente tutto ciò che si dirà. Sarà importante bilanciare le forze e in presenza di qualche sensazione particolare, sarà meglio consultare una persona esperta.











