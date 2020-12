Verifica di Governo, crisi ‘congelata’/ Incontro Conte-Renzi slitta: gli scenari

Doveva essere il giorno del decisivo incontro a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi ma tutto è stato slittato: la verifica di Governo cominciata ieri sera con le delegazione di Pd e M5s giunte, in momenti diversi, nello studio del Presidente del Consiglio, vedeva nel vertice con Italia Viva delle ore 13 il momento di massima importanza per le sorti dello stesso esecutivo. Come noto infatti, sono stati proprio gli ultimatum di Matteo Renzi – sul Piano nazionale di resilienza e ripresa, task force per gestire i soldi del Recovery Fund e piano riforme per il prosieguo della legislatura – a dettare la potenziale crisi di Governo: ci sarebbe anche una data, confermata da “voci” renziane a Repubblica, ovvero il 28 dicembre entro cui Conte dovrà rispondere alle richieste di Italia Viva. Insomma, tutto questo doveva essere il fulcro dell’incontro odierno nel pieno di una parallela e intricata partita sul prossimo Dpcm ‘stretta Natale’: ma non avverrà oggi, dato che Renzi ha chiesto al Premier Conte di spostare l’incontro a giovedì, al più tardi venerdì data l’impossibilità ad essere presente della capodelegazione Teresa Bellanova. «È impegnata a Bruxelles per il Consiglio europeo che deve affrontare un tema strategico per i prodotti alimentari italiani: la questione dei semafori» spiegano fonti di Italia Viva all’Adnkronos, mentre la stessa Bellanova su Facebook conferma «Appena atterrata a Bruxelles per la riunione Agrifish, il Consiglio dei ministri dell’agricoltura europei. Oggi e domani confronto importante per l’Italia. Al rientro incontreremo il Presidente Conte con la delegazione di Italia Viva».

CONTE: “ANDARE AVANTI MA NON AD OGNI COSTO”

Oggi nell’intervista a La Stampa, prima di ricevere comunicazione dello slittamento della verifica di Governo con Italia Viva (la delegazione LeU è attesa alle ore 19 a Palazzo Chigi, al momento non vi sono state comunicazioni sul rinvio) il Presidente Conte ha ammesso «Sono stati posti alcuni problemi politici. Ascolteremo tutti i partiti, com’è giusto che sia, per fare in modo che l’azione di governo riparta in modo più coeso e condiviso». Il Governo deve però andare avanti, scongiurando ogni possibile crisi «ma a certe condizioni e non a qualsiasi costo. Si può governare solo c’è fiducia reciproca tra di noi. “Superpoteri”, “uomo solo al comando”? Queste sono tutte fesserie: sono forse il premier che ha usato il metodo più partecipato da molti anni a questa parte». Nello specifico dei nodi sul tavolo dello scontro, Conte aggiunge «su Recovery Plan non siamo in ritardo e l’hanno chiarito anche dalla Commissione europea, che sta a sua volta definendo un cronoprogramma e che molto difficilmente sarà disponibile a ricevere i vari piani nazionali prima di febbraio inoltrato. Quindi abbiamo tutto il tempo per definire il nostro piano. Quando avremo il documento di aggiornamento lo manderemo in Parlamento e ne acquisiremo le valutazioni e gli indirizzi. Poi ci confronteremo con l’opposizione e con le parti sociali, e a quel punto elaboreremo il piano definitivo. E anche quel piano, poi, tornerà al vaglio del Parlamento».

GLI INCONTRI DI IERI CON PD E M5S

Nel doppio vertice serale ieri a Palazzo Chigi, le delegazioni di M5s e Pd concordano su due punti essenziali: la crisi di Governo ora sarebbe assurda e non si vuole un rimpasto nella squadra. «Con questi numeri di morti e contagi – ha spiegato ieri sera Vito Crimi, capo politico 5Stelle – non si discute di rimpasto. Abbiamo rilanciato sulle questioni che ci stanno più a cuore: la proroga del superbonus fino al 2023, che e’ una misura fondamentale per il rilancio dell’economia. Abbiamo poi ferme le leggi sul conflitto di interessi e quella sulla lobby, che vanno sbloccate in Parlamento. Abbiamo parlato naturalmente anche del Recovery Fund. Tutti i ministri devono essere messi in condizione di approfondire i progetti presentati». Presente all’incontro anche Patuanelli, Di Maio, Crippa e Licheri, mentre per il Pd sono giunti da Conte la delegazione composta da Franceschini, Delrio, Marcucci, D’Elia, Orlando e ovviamente il segretario Zingaretti: «Crediamo che l’azione di governo debba andare avanti, non abbiamo parlato di rimpasto. sono stati messi sul tappeto tutti i temi e i nodi per il rilancio dell’azione di Governo. I temi sono quelli dell’agenda sociale, del lavoro, del rilancio delle imprese, la grande questione della sanità in uno spirito costruttivo», conclude il n.1 Dem. Nel frattempo la verifica di Governo viene di fatto “sospesa” in attesa dell’incontro Renzi-Conte, con diversi retroscena che invece vedono emergere con ancor più forza la figura di Mario Draghi (che ieri è tornato a “martellare” sulle mancate azioni del Governo al G30) come possibile alternativa immediata e di rilievo per poter superare l’impasse di un Governo ancora bloccato nelle crisi interne mentre occorre un deciso cambio di passo su tutti i dossier aperti in vista del 2021.



