Tutto pronto per oggi domenica 29 dicembre con una nuova puntata di Verissimo che come al solito ci emozionerà con le interviste di Silvia Toffanin. Il programma va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16. Anche oggi ci spettano tanti ospiti speciali. Primi fra tutti entreranno in studio Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, un duo che ormai festeggia i 20 anni di palco insieme. I conduttori hanno debuttato con Zelig quasi vent’anni fa, e oggi continuano a far ridere il pubblico grazie alla loro meravigliosa sinergia. “Abbiamo trovato la formula della longevità per questo show“, avevano dichiarato tempo fa a Tv Sorrisi e Canzoni, e in effetti non hanno mai fallito un colpo.

Ospiti di Verissimo oggi domenica 29 dicembre 2024 anche le Donatella. Le due sorelle Silvia e Giulia Provvedi faranno il punto della situazione sulla loro vita con Silvia Toffanin, che in tutti questi anni le ha spesso ospitate per raccontare gioie e dolori, come la malattia della mamma, la morte del papà e le vicende con i relativi fidanzati. Le due sono sempre state vicine anche nei momenti più difficili e continuano ad essere una squadra vincente.

Verissimo, ospiti e anticipazioni di oggi 29 dicembre 2024: Romina Carrisi in studio con il piccolo Axel Lupo e nonno Al Bano

Sta per andare in onda una nuova puntata di Verissimo, oggi domenica 29 dicembre 2024 e tanti sono gli ospiti che varcheranno la soglia dello studio di Silvia Toffanin, pronti a raccontarsi a cuore aperto. Grande attesa per Al Bano, che si presenterà insieme a Romina Carrisi e al suo nipotino Axel Lupo. Il piccolo è nato il 25 gennaio di quest’anno e ha portato grande gioia nella famiglia del cantante. A Verissimo torna anche la mitica Iva Zanicchi, che spesso è stata ospite del programma. L’artista, con la sua naturale simpatia aggiornerà sulla sua vita dopo la morte del compagno Fausto Pinna e sui suoi progetti futuri.

Si passa poi ad una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo, Michelle Hunziker. Invidiata da tutti per il suo fisico mozzafiato, è pronta a fare un salto dalla Toffanin per un’intervista sincera. Chissà se svelerà i segreti della sua bellezza! E ultimi ma non per importanza, ci saranno anche Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, anche loro neo-genitori e coppia affiatatissima che sta vivendo la gioia più grande della vita. Ricordiamo che il prossimo weekend del 4 e 5 gennaio andrà in onda “Verissimo-Le Storie“, in attesa della ripresa della nuova edizione 2025.