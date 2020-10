Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 17 ottobre: da Demet Özdemir a Eva Grimaldi

Sabato 17 ottobre, alle 16, torna l’appuntamento con Verissimo. Grandi ospiti nello studio del programma più amato del sabato pomeriggio con Silvia Toffanin pronta a dare vita ad interviste emozionanti, toccanti e molto intime. Grande attesa per la puntata di oggi che avrà tra gli ospiti Demet Özdemir, la protagonista femminile della soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno. Dopo aver intervistato Can Yaman, Silvia Toffanin regalerà al pubblico un racconto inedito della bellissima attrice turca. Per la prima volta in Italia dove, il suo volto è diventato popolarissimo in pochi mesi grazie al successo ottenuto dalla soap opera di cui è protagonista, Demet si racconterà partendo dalla sua infanzia. Nata come ballerina, si è poi trasformata in attrice diventando famosa in tutto il mondo. Tra vita privata e professionale, l’attrice svelerà anche la natura del suo rapporto con il collega Can Yaman.

TUTTI GLI OSPITI DI VERISSIMO DEL 17 OTTOBRE

Non solo Demet Özdemir nella nuova puntata di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin arriveranno due dei volti più amati della televisione italiana come Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Dopo essere stato ospite da solo di Verissimo, raccontando anche la gioia per l’imminente arrivo della prima nipotina, Scotti torn in compagnia dell’amico e collega Zerbi. Protagonisti, insieme a Maria De Filippi e Teo Mammucari della giuria di Tu sì que vales, Zerbi e Scotti racconteranno i segreti del loro rapporto. Spazio, poi, a tutta la verità di Eva Grimaldi, legata a Gabriel Garko da un affetto puro e sincero che dura da anni. E ancora: Federica Panicucci aprirà il suo cuore parlando della sua vita privata e dei suoi progetti futuri. Infine, direttamente da Temptation Island, nel salotto di Verissimo, si racconteranno anche Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, sempre più uniti e innamorati.



