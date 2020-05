Verissimo “scarica” Pamela Prati/ “Ora basta! Non abbiamo bisogno di lei!”

Pubblicità

VERISSIMO E PAMELA PRATI, BOTTA E RISPOSTA SUI SOCIAL

Sembrava un altro lungo ponte senza la possibilità di uscire e, quindi, triste e complicato, ma alla fine è arrivata la scintilla che gli amanti del trash aspettavano da tempo, ovvero il risveglio di Pamela Prati e delle sue rivoluzioni. Il primo spiraglio di luce è arrivato ieri sera quando Pamela Prati ha pensato bene di dirsi indignata contro Verissimo perché, in questo momento di pandemia e di lutto per quello che sta succedendo a causa del Coronavirus, aveva osato annunciato la messa in onda della sua intervista dello scorso anno nel suo spazio dedicato alle storie. La Prati si è detta senza parole con la trasmissione che voleva tirare in mezzo di nuovo la questione che lei ha affidato ai suoi legali e per la quale ci sono degli iter già avviati e solo per una questione di share dissociandosi da tanta tristezza.

VERISSIMO CANCELLA L’INTERVISTA A PAMELA PRATI E RISPONDE ALLE SUE PAROLE

In particolare, Pamela Prati sul suo profilo social ieri sera ha scritto: ““Ovviamente mi dissocio da cotanta tristezza morale e l’unica considerazione che mi rimane è che, evidentemente, questo è l’unico modo che hanno alcuni programmi per fare un po’ di share: utilizzarmi. Ma non lo consento più. Fatevi una vita e trattate argomenti utili per la nazione. Basta con questa ridicolizzazione mediatica e strumentale della mia persona. Davvero, basta. La gente è stanca di ascoltare cavolate ed io ancora di più di essere un bersaglio mediatico costruito da Voi per farVi lucrare. Mi avete già danneggiato particolarmente. BASTA”. Il post è già sparito nel nulla ma questo non è bastato a far infuriare Silvia Toffanin e il suo entourage che poco fa hanno deciso di rispondere a tono alla showgirl cancellando la messa in onda della sua intervista e chiudendo i conti con lei e con questa losca storia al grido di “Buona primavera”. Sul profilo ufficiale della trasmissione si legge: “Niente intervista a Pamela Prati. Basta lo diciamo noi! Non abbiamo bisogno della Signora Prati per fare Verissimo”.



