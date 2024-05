Verona, aereo Antonov sorvola a bassa quota con una scia di fumo/ Video: paura e segnalazioni sui social

Mistero in Veneto per un aereo Antonov che ha sorvolato Verona procedendo a bassa quota: il caso è scoppiato nella serata di sabato, quando si sono rincorse le segnalazioni sui social tra foto e video. L’aereo era di grande dimensioni, anche per questo ha seminato preoccupazione tra i cittadini veronesi, che si sono subito riversati sui social per segnalarne la presenza. Qualcuno ha anche precisato che le immagini diffuse non rendono bene l’idea di quanto volasse basso.

Angelo Onorato, lettera a famiglia: “avvocato sa tutto”/ Moglie Francesca Donato e figlia: “non è suicidio!”

Stando a quanto riportato dal quotidiano locale L’Arena, che ha raccolto alcuni dati da Flightradar, l’aereo sarebbe un Antonov che, dopo il suo decollo, ha sorvolato in particolare la zona a sud-ovest di Verona e sul Villafranchese. Tra l’altro, qualcuno ha segnalato che dall’aereo usciva fumo grigio, ma non sono stati registrati né problemi né incidenti a velivoli nelle ultime ore. Comunque, è stato escluso che si trattasse di un volo di linea.

"Vietare sculacciate in Italia, hanno effetti negativi"/ Report: salute mentale e comportamenti peggiorano

RUMORE E FUMO DALL’AEREO, MA NESSUNA ANOMALIA

Il transito a bassa quota dell’aereo ha suscitato un po’ di paura tra i cittadini di Verona, la cui attenzione è stata attirata prima da un forte rumore, poi dalla scia del fumo. In molti si sono ritrovati ad alzare lo sguardo al cielo, riconoscendo un aereo, quindi è partita la caccia alle informazioni. Trattandosi di un Antonov, l’aereo in questione, pur essendo di grandi dimensioni, non è di linea: si tratta di un grande aereo cargo, molto rumoroso.

Stando a quanto riportato da VeronaOggi, il mezzo era decollato dal Catullo e avrebbe preso quota a fatica, poi si sarebbe diretto verso nord est. Di sicuro non c’è stata nessuna anomalia, invece il mistero sì per le persone che si sono ritrovate sopra le loro teste inaspettatamente il velivolo.

Yara, chiesta archiviazione per pm Ruggeri/ Massimo Bossetti si oppone: "Reperti nascosti, processi falsati"

© RIPRODUZIONE RISERVATA