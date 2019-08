VERONICA BERTI, MOGLIE BOCELLI/ “Il futuro di Andrea e Matteo? Dico che…”

Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli, è reduce da giornate intense: la Andrea Bocelli Foundation di cui è vicepresidente ha infatti organizzato “due spettacoli nel Teatro del Silenzio, un teatro all’aperto che Andrea ha costruito nel suo paese natale, Lajatico, in provincia di Pisa, entrambi preceduti da cene con star internazionali”. Intervistata da Chi, Veronica spiega:”Sapevo che sarebbe stata una sfida difficile, ma sono un cavallo da corsa, rendo sotto stress”. I due eventi, che hanno avuto come scopo quello di raccogliere fondi da destinare missioni benefiche, hanno visto come protagonisti personaggi come Matthew McConaughey, Matt Dillon, Katherine Kelly Lang, Carol Alt, Jo Champa, Juanes, Salvatore Esposito e Catrinel Marlon. La fondazione che porta il nome del cantante italiano negli otto anni dalla sua nascita è intervenuta in favore della popolazione di Haiti e costruendo due scuole nei paesi terremotati del Centro Italia di Muccia e Sarnano.

VERONICA BERTI, MOGLIE ANDREA BOCELLI

L’occasione del doppio evento al Teatro del Silenzio di Lajanico è stata l’occasione per il settimanale “Chi” di chiedere a Veronica Berti alcune anticipazioni su quelli che saranno i prossimi programmi di Matteo Bocelli, secondogenito di Andrea e nuova star del pop:”Questa del 29 luglio è stata la sua ultima performance live per un bel po’. Si prenderà una pausa per studiare e creare nuove canzoni”. Ma cosa farà Andrea Bocelli? La moglie Veronica Berti risponde così:”Il suo prossimo anno è pieno di impegni all’estero, intanto però ci prendiamo 15 giorni di vacanza. Forse saranno solo 10…è la nostra prima vacanza da un sacco di tempo. E io ho le vertigini soltanto a pensarci”. Dopo tanto duro lavoro, una pausa meritata prima di rituffarsi nel mondo della musica in giro per il mondo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA