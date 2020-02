Veronica Burchielli e Alessandro Zarino si sono lasciati?/ “Dopo Uomini e Donne…”

Cosa sta accadendo tra Veronica Burchielli e Alessandro Zarino? La coppia, nata pochi mesi fa a Uomini e Donne, è davvero già in crisi e vicina alla rottura? A lanciare l’allarme pochi giorni fa è stato Zarino che, sui social, alle domanda curiose dei fan sul rapporto con Veronica ha risposto: “Come vanno le cose con Veronica? Purtroppo non benissimo, ma come in tutte le coppie ci sono sempre momenti in cui tutto va bene e momenti in cui tutto va male. La lontananza non aiuta e molte volte crea incomprensioni stupide.” Alessandro ha parlato di lontananza e diverse ambizioni, additando a queste lo scoppio di questa crisi con la Burchielli. “Siamo usciti insieme da un programma per conoscersi bene, per stare insieme e cercare di vivere, almeno da parte mia, emozioni mai provate prima, ma come questo anche avere momenti di difficoltà e momenti no.”

Veronica Burchielli parla della crisi con Alessandro Zarino

Parole, quelle di Alessandro Zarino, che hanno inevitabilmente lanciato l’allarme tra i fan della coppia di Uomini e Donne che ha iniziato a sospettare di una possibile rottura. A chiarire come stanno le cose è stata nelle ultime ore proprio Veronica Burchielli. Sempre attraverso i social, l’ex tronista ha dichiarato: “Ale si è sentito di raccontare un momento nostro ma ciò non significa che lui non fa più parte della mia vita. È sempre più facile andarsene piuttosto che restare, giusto? Non è così che faccio io, nei rapporti bisogna crederci, non basta volerlo, è sempre facile quando tutto va bene.” Veronica ha inoltre aggiunto che “Io sono dell’idea che finché ci sono i sentimenti si può sempre superare tutto. Magari ne capiteranno altri di momenti così, si è umani e si è giovani. Avere un momento di difficoltà non significa voler lasciare la presa”. Dunque Veronica e Alessandro non si sono lasciati, ma stanno attraversando un momento comunque delicato.

