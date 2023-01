Veronica Ciardi piange a “Verissimo”/ “Mio padre è morto prima del mio matrimonio”

Veronica Ciardi è scoppiata in lacrime a “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin, nel ricordare la figura del padre, scomparso poco prima del suo matrimonio con Federico Bernardeschi, calciatore che in passato ha vestito la maglia della Juventus e della Fiorentina. Quel giorno, in chiesa, “c’erano davvero tante emozioni. Fede era appena rientrato dalla vittoria degli Europei e fino alla mattina nella testa di ognuno c’era questo Europeo vinto. Non ero nemmeno io ancora nel mood sposa. Poi, è stato meraviglioso: c’erano le nostre figlie Deva e Lena appena nata. È stato molto bello”.

VERONICA CIARDI: “MIO PADRE DOVEVA ACCOMPAGNARMI ALL’ALTARE”

Veronica Ciardi ha chiarito che il genitore “si è ammalato un anno prima e noi volevamo che fosse lui ad accompagnarmi l’altare. Poi, purtroppo, non ce l’ha fatta”. Travolta dalle emozioni del momento, l’ex gieffina ha ceduto la parola a Bernardeschi, a sua volta commosso: “Ero a pezzi, piangevo in bagno, ma cercavo di darle forza e di essere un punto fermo per lei, per sua mamma e per la sua famiglia. Il grande rimpianto che ho è che non si è neanche potuto godere le nostre figlie. Per me è stato un secondo padre, infatti me lo sono tatuato sul mio corpo, con la scritta ‘Amico mio…'”.

