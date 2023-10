Veronica Gentili: vita, carriera e curiosità della conduttrice de Le Iene/ Il debutto come attrice, poi…

Veronica Gentili a Le Iene: gli studi classici e il debutto come attrice teatrale

Le Iene, dopo l’addio di Belen al programma e a Mediaset, ha un nuovo volto al timone con alle spalle una lunga gavetta: Veronica Gentili. L’ex conduttrice di Controcorrente è stata scelta come volto di punta della nuova edizione del programma cult di Italia1: un altro importante traguardo nella sua già ricca carriera televisiva, anche se non si è cimentata solo nel piccolo schermo. Nata a Roma il 9 luglio 1982, Veronica Gentili è figlia dell’avvocato Giuseppe Gentili e della pittrice e gallerista Netta Vespignani.

Il suo percorso di studi classici ha raggiunto il suo culmine nel 2006, quando si è diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Non la televisione, bensì il teatro: così è iniziata la sua carriera. La sua prima esperienza da attrice teatrale è arrivata, sempre nel 2006, nell’Otello di William Shakespeare nel ruolo di Desdemona, nella versione tradotta da Salvatore Quasimodo, presso il Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti di Roma.

Veronica Gentili: la recitazione, il debutto nel giornalismo e nella conduzione tv

Veronica Gentili ha proseguito la sua carriera di attrice recitando nel 1999 sul set del film Come te nessuno mai di Gabriele Muccino. A seguire, si è tuffata nel mondo delle serie tv, recitando in Don Matteo, Provaci ancora prof!, Il commissario Rex e non solo. Archiviata la carriera da attrice, nel 2013 debutta nel giornalismo avviando una collaborazione con Il Fatto Quotidiano. Diventa a seguire affermata opinionista tv in numerose trasmissioni di politica e attualità, da Piazzapulita a L’aria che tira.

Il 2018 è poi l’anno del debutto alla conduzione televisiva con Stasera Italia, cui hanno fatto seguito i relativi spin off del programma. Dopo Buoni e cattivi, poi, nel 2021 è arrivata alla conduzione del talk Controcorrente, per poi fare ora il suo debutto su Italia1 al timone de Le Iene. Sul fronte privato, Veronica Gentili è fidanzata da diversi anni con il consulente editoriale Massimo Galimberti. Di lui aveva parlato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “Massimo è fantastico, anche se non sono una donna di casa: ci pensa lui a fare la spesa, e a cucinare è bravissimo”. E aveva aggiunto: “Certo, ogni tanto un litigio ci scappa, ma a scatenarlo è sempre lo stesso motivo: il monopolio della tv”.











