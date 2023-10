Veronica Gentili debutta alla conduzione delle Iene e apre salutando Belen/ “Vorrei tanto fare una cosa…”

Il debutto di Veronica Gentili alle Iene

Dopo settimane di attese, il giorno del debutto di Veronica Gentili alla conduzione de Le Iene Show è arrivato. Il programma di Italia 1 ha debuttato con la nuova stagione martedì 3 ottobre e accanto a Max Angioni, è apparsa proprio Veronica Gentili che, dopo anni di talk show dedicati alla politica, ha deciso di tuffarsi in una nuova avventura. Con la voglia di dare alla trasmissione un’impronta più giornalistica, la trasmissione di Davide Parenti ha scelto di affidarsi proprio alla Gentili che, nel corso della prima puntata, in diretta, ha deciso di salutare con affetto Belen Rodriguez.

La showgirl argentina ha preceduto Veronica Gentili alla conduzione delle Iene a cui ha ceduto il testimone con l’inizio della nuova stagione. E, così, prima di dare ufficialmente il via al nuovo corso delle Iene, la Gentili, insieme a Max Angioni, ha lanciato un saluto alla showgirl.

Il saluto di Veronica Gentili e Max Angioni a Belen Rodriguez

“Adesso però vorrei tanto fare una cosa che non ho fatto all’inizio. Vorrei salutare con molto affetto la persona che mi ha preceduto su questo palco e che ha condotto Le Iene per oltre un anno. Facciamo un grande applauso a Belen Rodriguez“. Con queste parole Veronica Gentili ha salutato Belen. “Ciao Belen, mi manchi molto. Vorrei salutarti in maniera professionale. Quindi ciao ti mando un bel bacio“, ha aggiunto Max Angioni.

La Gentili ha rassicurato il collega facendo un invito implicito alla Rodriguez: “Max calmati, ho capito che ti manca. Ma vedrai che tornerà a trovarci. Torna, ti prometto che torna vedrai“.

