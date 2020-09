Veronica Lario “Silvio Berlusconi si affidi a medici”/ L’ex moglie “Segua le terapie”

Veronica Lario segue con attenzione ma anche discrezione gli aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’ex marito Silvio Berlusconi. «La cosa più giusta da fare, in questo frangente, è affidarsi con la massima fiducia alle terapie, seguire scrupolosamente le indicazioni dei medici», ha dichiarato l’ex moglie del leader di Forza Italia, come riportato da La Stampa. Lei non può essere una spettatrice qualunque, anche perché il coronavirus ha colpito anche i figli Barbara e Luigi. E infatti è molto attenta, ma con la discrezione che caratterizza il suo stile di vita. A chi le ha parlato ieri ha infatti spiegato che «non serve che unisca la mia voce al coro di auguri». E infatti ha respinto ogni richiesta di dichiarazioni pubbliche. Trapelano indiscrezioni, invece il messaggio di pronta guarigione e vicinanza all’ex marito viene mandato in maniera privata e diretta, anche se comunque pare che fino a ieri pomeriggio non ci siano state telefonate tra i due ex coniugi.

VERONICA LARIO “SILVIO BERLUSCONI SEGUA MEDICI”

La discrezione di Veronica Lario rientra nella scelta di fare un passo di lato per lasciare spazio ai contatti delle istituzioni e degli esponenti politici. Del resto, i figli la tengono aggiornata sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi e sulla risposta alle terapie che, come detto dallo stesso ex premier, sembra procedere in modo confortante. Ma l’ex moglie si è soffermata proprio sull’importanza delle terapie, un tema che ci tiene a sottolineare. Infatti, si è informata e documentata: «Non sono un medico e non ho competenze specifiche, ma ci sono ancora troppi aspetti di questa malattia che vanno capiti». Dubbi che riguardano anche lo sviluppo di un vaccino anti Covid a causa di tempi ed efficacia che non sono ancora conosciuti. Attualmente non rappresenta ancora una soluzione, anche per questo «la sola certezza disponibile è la competenza dei medici», le parole di Veronica Lario riportate da La Stampa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA