Veronica Lepri/ Haters su Instagram? Vinti col sorriso “io ho una vita” (Ciao Darwin)

Veronica Lepri non è immune agli attacchi degli haters, che sui social trovano spesso delle risposte da parte della ballerina di Ciao Darwin 8. Qualcuno dei suoi ammiratori se n’è risentito, tanto che commenta uno degli ultimi scatti con una vena polemica: perché rispondere a chi l’attacca e non a chi invece la supporta? Immancabile come sempre, Veronica chiarisce con una lunga risposta la propria posizione: “Cerco di rispodere sempre, ma ho una vita e non posso stare attaccata al telefono 24 ore su 24”. Nessun risentimento da parte dell’artista, che chiarisce inoltre di non essere una fanatica della vita social, dato che “preferisco vivere e purtroppo alcune volte non riesco a rispondere a tutti quanti”. Dimostra anzi la sua ironia di fronte ad un altro commento, piuttosto fuori luogo. A chi le fa notare che il suo seno sembra sparito in una delle ultime foto, risponde che in realtà non c’è mai stato. Clicca qui per guardare il post di Veronica Lepri e leggere i commenti.

Veronica Lepri, Ciao Darwin: momenti di graditudine

Momenti di gratitudine per Veronica Lepri, sicura di aver vissuto una bellissima esperienza grazie a Ciao Darwin 8. Il suo ringraziamento non può che andare anche al conduttore Paolo Bonolis, al cui fianco la troviamo in uno degli ultimi post su Instagram. “Una fortuna anche solo poter stare ad ascoltare”, sottolinea prima di allargare il ringraziamento a tutti coloro che hanno condiviso con lei gli stessi momenti. Infine anche a se stessa, “per aver sempre combattuto e creduto nella mia arte”. Clicca qui per guardare la foto di Veronica Lepri e Paolo Bonolis. I fan tuttavia non possono che ricordare con tristezza e rabbia che questa sera verrà trasmessa l’ultima puntata del programma di Canale 5. Molti i commenti tristi, altri un po’ più ironici. Come quello di chi si chiede se in realtà nella foto non sia presente il vero Bonolis, ma un cartonato usato da tutto il corpo di ballo. “Avete tutte la stessa foto, con cui nello stesso punto e con la stessa posa”, scrive ridendo.

