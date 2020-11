Veronica nata senza il braccio sinistro, appello Iene/ “La protesi un sogno, se…”

Le Iene show lanciano l’appello per aiutare Veronica, una ragazza 22enne di Napoli, nata con una malformazione e senza un braccio e che sogna una protesi che, però, la famiglia, non può permettersi. A raccontare la sua storia, nella puntata de Le Iene del 19 novembre è Veronica Ruggeri che ha incontrato la 22enne portandola nel centro di Budrio, nel Bolognese, dove l’incredibile squadra di Ottobock realizza meravigliose protesi bioelettriche grazie alle quali atleti olimpionici e sportivi di tutto il mondo hanno avuto braccia e gambe. Si tratta di protesi moderne, all’avanguardia e che darebbero una nuova vita a Veronica che realizzerebbe così un suo sogno. Per avere, però, la protesti servono 40mila. “Mia figlia è nata di cinque mesi, pesava 450 grammi”, spiega la mamma.

LA STORIA DI VERONICA NATA SENZA UN BRACCIO ALLE IENE

Veronica, essendo prematura, è nata con una malformazione che, però, potrebbe correggere con una protesi. “Essendo così prematura, il braccio non ha fatto in tempo a formarsi…”, racconta la mamma alle Iene. “Sono nata senza il braccio sinistro. Non ho mai avuto una protesi, perché costano tanto e la mia famiglia non se le può permettere. Non vi chiedo soldi ma magari mi potete aiutare”, afferma Veronica. La famiglia non può permettersi di pagare una protesi che costa 40mila euro di cui l’Asl ne pagherebbe 12mila. “Sono stata molto impacciata ma ti posso assicurare che quando ho guardato la protesi attraverso lo specchio ho visto la nuova me. Se veramente riuscirò a realizzare questo sogno sono sicura che mi guarderò con occhi diversi”, ha raccontato Veronica di fronte alla possibilità di avere un braccio.



