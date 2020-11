Francesco Arca, video scherzo Iene/ La figlia Maria Sole diventa baby tronista: lui..

Francesco Arca è un papà super innamorato dei figli Maria Sole, di cinque anni, e di Brando, nato nel 2018. Della primogenita, poi, come confessa la compagna Irene Capuano, è gelosissimo e la “tiene in una bolla di vetro“. Le Iene, con la complicità proprio di Irene Capuano hanno organizzato uno scherzo all’attore coinvolgendo anche la piccola Maria Sola che, per l’occasione, si è trasformata in una baby tronista. Irene, con la complicità di Maria Sole che finge di voler diventare una tronista e di Giovanni, un attore che si presenta come un direttore di casting. Le Iene, così, fanno credere a Francesco Arca di aver sottoposto Maria Sole ad un provino molto stressante, costretta dalla madre. Dopo una giornata di lavoro, Francesco Arca torna a casa. Tutto appare molto tranquillo, fino a quando non riceve il provino sostenuto da Maria Sole perdendo letteralmente la testa.

FRANCESCO ARCA PERDE LA TESTA: IL PIANTO DELLA FIGLIA MARIA SOLE NELLO SCHERZO DELLE IENE

Dopo aver visto le prime immagini del finto provino sostenuto dalla figlia Maria Sole, Francesco Arca perde letteralmente la pazienza quando ascolta solo un audio in cui sente la sua bambina piangere al punto da distruggere il telefono. Furioso va a casa dalla suocera chiedendo della compagna Irene. Non trovandola, la chiama fuori di sè. “Rispondimi al telefono. Mi sto incaz*ando, mi vuoi dire dove caz*o sei?”, afferma in un audio inviato alla Capuano. Irene, timorosa di quella che potrebbe essere la reazione di Francesco che non tarda ad arrivare: “Ma ti sei drogata? chi è questo qua?”, chiede Arca. “Una bambina va a fare un provino di Uomini e Donne? Ma sei rincog*ionita?”, chiede l’attore. “L’hanno presa, noi la possiamo vedere due volte a settimana”, spiega la Capuano. “Sto mettendo in dubbio la tua persona, la tua intelligenza, sto mettendo in dubbio se stare davvero con te dopo una cosa del genere”, aggiunge ancora Arca mentre, insieme ad Irene, raggiunge il luogo dove si è tenuto il provino. Di fronte alla dura reazione dell’attore, viene svelata la verità. Cliccate qui per vedere il video.



